Slovenki do najboljšega izida sezone

Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta ta konec tedna nastopali na turnirju svetovne turneje v odbojki na mivki v Edmontonu v Kanadi. Izpadli sta v četrtfinalu, v katerem sta morali priznati premoč brazilski dvojici Carolina Solberg Salgado in Barbara Seixas de Freitas, in turnir druge najkakovostnejše ravni svetovne turneje končali na petem mestu, kar je njun najboljši rezultat te sezone, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Brazilki Carolina Solberg Salgado in Barbara Seixas de Freitas, sicer drugopostavljena dvojica turnirja, sta bili prepričljivo boljši. Zmagali sta z 2:0, potem ko sta Slovenki pustili pri 12 in devetih točkah. To je bil sicer drugi medsebojni dvoboj omenjenih parov v Kanadi. Nasproti sta si stala že v boju za prvo mesto v skupini prvega dela, ko sta bili Brazilki prav tako boljši z 2:0 (17, 10).

Slovenkama so v Edmontonu nasproti stale le brazilske tekmice. Na uvodni tekmi sta v petek po hudem boju z 2:1 ugnali 14. nosilki turnirja Talito Da Rocha Antunes in Thamelo Coradello Galil. Vsi trije nizi so se končali po podaljšani igri, prvi celo z 29:27 v korist Južnoameričank. V nadaljevanju se je nato tehtnica počasi začela nagibati na stran Slovenk, ki sta preostala dela tekme dobili s 25:23 in 17:15. Kotnikova je na tekmi dosegla 32 točk, od tega osem z blokom.

Pot med najboljših osem ekip, kjer sta tudi končali tekmovanje, sta si 11. nosilki zagotovili po zmagi z 2:1 nad šest mest višje postavljenim brazilskim parom Andressa Cavalcanti Ramalho/Vitoria De Souza Rodrigues. Slovenki sta uvodni niz dobili z 21:16, Južnoameričanki sta jima v drugem vrnili z isto mero, tretji pa se je znova končal v prid slovenskega para s 15:12.

S petim mestom na turnirju serije Challenge, druge najkakovostnejše ravni turnirjev svetovne turneje, sta Slovenki dosegli najboljši rezultat v tej sezoni. To je bil sicer šele njun tretji skupni nastop v letošnjem poletju, saj ju je od priprav in nastopov za lep čas odrezala poškodba kolena Kotnikove. Pred tekmovanjem v Kanadi se jima v Gstaadu v Švici na turnirju najkakovostnejše ravni ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije, medtem ko sta v Espinhu na Portugalskem, na turnirju druge kakovostne ravni, prejšnji konec tedna obstali v skupinskem delu.