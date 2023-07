Na Ljubljanici prvi turnir v odbojki na vodi na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana bo 12. in 13. avgusta prizorišče prvega uradnega tekmovanja v odbojki na vodi na svetu. Po dveh izjemno uspešno izpeljanih promocijskih dogodkih se na turnirju re:do Volleyball on Water Ljubljanica 2023 zdaj obetajo še pravi odbojkarski obračuni, so navedli pri Odbojkarski zvezi Slovenije.