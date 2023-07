Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin obstali v glavnem delu

Slovenski predstavnici sta v petek tekmovanje začeli proti Finkama Niini Ahtiainen in Taru Lahti-Liukkonen, ki sta se med 24 sodelujočih ekip v skupinskem delu prebili preko drugega kroga kvalifikacij. Prvi niz sta Skandinavki dobili z 21:14, drugega pa z 21:18.

Na drugi tekmi se je dvojica Kotnik/Lovšin srečala s Poljakinjama Aleksandro Wachowicz in Jagodo Gruszczynsko, ki sta na prvem dvoboju z 1:2 klonili proti osmima nosilkama turnirja iz Brazilije. Po ogorčenem boju, zlasti v drugem nizu, sta bili boljši z 21:16 in 21:19.

"Po dolgi odsotnosti sva s Tajdo začeli skupne nastope na turnirjih najvišje ravni na svetu. V Gstaadu in Espingu so nastopile najboljše ekipe na svetu. Vidi se, da nama manjkajo zahtevne tekme, saj sva se na ta dva turnirja podali neposredno po treningih v domovini," je sprva po turnirju dejala Kotnikova.

"Tako proti Finkama kot Poljakinjama sva imeli precej priložnosti, ki pa jih žal nisva izkoristili. Na obeh tekmah sva bili malenkost prekratki, zlasti v drugem nizu proti poljski dvojici, ko sva dlje časa vodili, v ključnih trenutkih pa napravili nekaj napak, kar sta tekmici izkoristili,« je pogled na nastope strnila Ljubljančanka in dodala: »Na ta turnir gledam pozitivno, saj nama je dal dodatnega zagona. V Espinhu so sicer vladale tudi nekoliko drugačne razmere – globlja mivka in veter -, kot sva jih vajeni doma. Ne glede na vse sva se borili. Z vsako tekmo napredujeva, pri tem so nama pomagali tudi treningi z ostalimi dvojicami. Predvsem sem vesela, da sva znova skupaj na igrišču. Veselim se že turnirja v Kanadi in številnih ostalih, ki so pred nama. Priložnosti za doseganje vrhunskih rezultatov in zastavljenih ciljev bo še precej."

Kotnikova in Lovšinova bosta z nastopi na mednarodni sceni nadaljevali prihodnji konec tedna, ko bosta nastopili na turnirju druge kakovostne ravni (Challenge), v kanadskem Edmontonu.

