V tretje v Grčiji vendarle slovenska zmaga

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je dobila tretjo prijateljsko tekmo proti Grčiji v sklopu priprav na evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre. Po dveh neodločenih tekmah (2:2) je tokrat v Pireju slavila s 3:0.

"Zelo sem zadovoljen z rezultatom, sploh pa s predstavo naše ekipe. Odigrali smo tri dobre nize. Dobro smo igrali v obrambi, odlično delo pa opravili tudi pri serviranju, kjer smo dosegli devet asov in napravili le devet napak. Storili smo velik korak naprej. Videli bomo, kako se bo razpletla petkova četrta tekma, a še enkrat poudarjam, da smo tokrat opravili res dobro delo," je po tekmi za spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije povedal selektor Marco Bonitta.

Ekipi se bosta četrtič in zadnjič v Pireju pomerili v petek, tudi ta tekma pa se bo začela ob 17. uri.

Pred odhodom na EP bo slovenska izbrana vrsta odpotovala še v Puchov in se dvakrat srečala s Slovaško, med devetim in 13. avgustom pa bodo na sporedu še pripravljalne tekme z Azerbajdžanom in Hrvaško.

Evropsko prvenstvo bo na sporedu med 15. avgustom in tretjim septembrom, Slovenke pa bodo igrale v Gentu v skupini A proti domačinkam Belgijkam ter Madžarkam, Poljakinjam, Srbkinjam in Ukrajinkam.