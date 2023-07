Slovenke znova remizirale v Grčiji

V Grčiji je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odigrala drugo pripravljalno tekmo z gostiteljicami. Po napetem dvoboju sta se ekipi razšli brez zmagovalk, z neodločenim izidom 2:2 v nizih. Z identičnim rezultatom sta selektorja sklenila zaključiti že torkovo tekmo. Grkinje in Slovenke si bodo v Pireju nasproti stale še v četrtek in petek, obe tekmi se bosta začeli ob 17. uri.

Na drugi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom in kvalifikacijami za olimpijske igre je slovenski selektor Marco Bonitta skorajda povsem premešal karte v slovenski postavi. V prvo postavo je znova uvrstil le prosto igralko Anjo Mazej in srednjo blokerko Niko Milošič, na preostalih igralnih mestih pa namenil priložnost drugim igralkam. Ob slednjih so tako zaigrale Iza Mlakar, Lorena Lorber Fijok, Mirta Velikonja Grbac, Selena Leban in skozi menjave Sara Najdič.

"Tokrat smo tekmo odigrale v nekoliko drugačni postavi. Na trenutke smo prikazale dobro igro, prav tako tekmice. Pred nami sta še dve pripravljalni tekmi, ki bosta zagotovo razkrili še kakšno kakovostno stvar na obeh straneh,« je po drugem dvoboju z Grkinjami dejala Mlakarjeva, s 24 točkami najboljša posameznica v slovenski vrsti. Sledile so ji Lorber Fijok (16), Velikonja Grbac (11) in Leban (10).

"Tokrat smo tekmo začeli res dobro. Z dobro tranzicijo žoge smo si pripravili veliko napadalnih udarcev. V nadaljevanju tekme smo morda nekoliko izgubili rdečo nit v igri. Nekaj težav smo imeli pri sprejemih in izkoriščanju svojih napadov. V prihodnje bomo morali več igrati tako kot na začetku te tekme, ko smo vlekli prave poteze," je povedal pomočnik slovenskega selektorja Francesco Guarnieri.