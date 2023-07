Vreme spremenilo urnik DP v odbojki na mivki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji državnega prvenstva v odbojki na mivki v Mežici so bili zaradi posledic petkovih neurij na Koroškem primorani spremeniti urnik tekmovanja. Finalni boji, ki bi morali biti na sporedu danes, so prestavljeni na nedeljo, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.