Pri vhodu v podzemlje Pece boji za državne naslove

Mežica bo med 20. in 22. julijem gostila najboljše slovenske odbojkarje in odbojkarice na mivki, ki se bodo tam merili za naslove državnih prvakov. Lansko zmago bosta branili Maja Marolt in Živa Javornik, medtem ko bo aktualni prvak v moški konkurenci Klemen Šen nastopil v paru z Danijelom Pokeršnikom, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Tekmovanje se je letos iz tradicionalnega prizorišča v Kranju preselilo v Mežico. V moški konkurenci je prijavljenih 18 dvojic, v ženski 14.

Med dekleti sta prvi izzivalki aktualnih prvakinj Asja Šen, ki je lani srebrno kolajno osvojila skupaj z Nino Lovšin, in Katarina Bulc ter še ena reprezentančna naveza Anja Maček-Špela Morgan, visoko pa lahko posežeta tudi Tija Šketa Rozman in Zoja Kalar.

"V Mežico vsekakor odhajava s ciljem, da ubraniva naslov. Se pa zavedava, da naju čaka zelo težka naloga, saj je na prvenstvo prijavljenih veliko dobrih ekip. Ob tem je naslov vselej težje braniti, kot pa ga osvojiti, saj od tebe vsi veliko pričakujejo, po drugi strani pa si te vsi tekmeci želijo premagati. Z Živo bova stavili na nov način igranja, ki sva ga razvijali, poleg tega pa med samo igro zelo dobro komunicirava. Mislim, da bolje kot ostale ekipe in morda lahko prav to v največji meri izkoristiva," je dejala Maja Marolt.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri moških državnega naslova ne bosta branila Nejc Zemljak in Klemen Šen, saj bo slednji združil moči z osemkratnim slovenskim prvakom Danijelom Pokeršnikom, na peščeno podlago pa se zopet vrača Vid Jakopin, ki bo zaigral z lani bronastim Tadejem Boženkom, ki ima v svoji vitrini tudi že štiri naslove prvaka. Na koroški mivki med favorite zagotovo sodita še reprezentanta Črtomir Bošnjak in Alan Košenina.

"Z Danijelom sva že na zadnjem turnirju v Mokronogu igrala zelo dobro in pričakujeva, da se bova tudi na državnem prvenstvu borila za najvišja mesta. Konkurenca je močna, ekipe so kakovostne. Glede na to, da v preteklosti nisva imela veliko priložnosti za uigravanje, se bova zanašala na kombinacijo Danijelovih izkušenj in moje mladosti, kar se nama je doslej dobro obneslo. Do začetka prvenstva bova skušala čim več trenirati, o prvakih pa bo po mojem mnenju odločala tudi dnevna forma in glede na napovedano vročino tudi dobra telesna pripravljenost," pa je pred začetkom prvenstva povedal Šen.

Turnir na igriščih pri vhodu v podzemlje Pece se bo začel s četrtkovimi kvalifikacijami, ki bodo na sporedu v popoldanskih urah, v petek se bodo odvijali obračuni v skupinskem delu, sledili pa bodo še izločilni boji. Najboljši ženski dvojici se bosta za zlato odličje pomerili v soboto ob 20. uri, moški finale pa bo ob 21. uri.