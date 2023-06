Stopili stopnico višje: Kranj si zasluži tak dogodek

Potem ko so v Kranju lokalni organizatorji iz OK Triglav Kranj več let prirejali državno prvenstvo za člane in članice, ki se letos seli v Mežico, so se odločili za korak naprej in k nam pripeljali srednjeevropsko prvenstvo MEVZA Championship Tour. To bo potekalo med 26. in 29. julijem na parkirišču Stara Sava.

"Po dogovoru z generalnim sponzorjem, ki nam je pomagal v zadnjih letih, Zavarovalnico Sava, smo se odločili, da stopimo stopničko višje. Že dolgo časa smo razmišljali o organizaciji turnirja svetovne serije Beach Pro Tour Future ali srednjeevropskega prvenstva in se po pogovorih z vodstvom srednjeevropskega združenja odločili za zadnje. Takoj zatem smo začeli vse dejavnosti, ki za zdaj lepo tečejo. Državno prvenstvo bomo tako prvič nadgradili, Kranj pa si zasluži tak dogodek. Tribune so bile vselej premajhne za vse ljubitelje odbojke in športa in to je zdaj tudi neke vrste darilo našim zvestim gledalcem iz Kranja in širše," je povedal direktor turnirja Sašo Rop.

Foto: OZS/Aleš Oblak

"Tako v ženski kot v moški konkurenci je že prijavljenih več kot 25 dvojic, kar pomeni, da bomo že v kvalifikacijah spremljali maksimalno število ekip. Nastop so potrdile nekatere najboljše dvojice iz Avstrije, Češke in Slovaške, dobili smo tudi prijave iz Izraela, Hrvaške in Anglije ter seveda iz Slovenije, pričakujemo pa še madžarske in ciprske ekipe. Slovenska članska odbojka, ki je, kar zadeva število turnirjev domače serije, žal nekoliko v zatonu, potrebuje takšna tekmovanja. Naši najboljši igralci in igralke potrebujejo takšne priložnosti za dokazovanje, prepričan pa sem, da bodo tudi gledalci uživali v vrhunski odbojki na mivki," o zanimanju za sodelovanje pravi Rop.

Foto: OZS/Aleš Oblak

Mladi upi v Kopru in Portorožu

Obračunov najboljših srednjeevropskih dvojic v letošnjem letu ne bomo spremljali le v Kranju, mladi slovenski odbojkarski upi se bodo z vrstniki iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Cipra, Češke, Izraela in Slovaške borili še na srednjeevropskih prvenstvih MEVZA do 18 in do 20 let, ki ju bosta med 5. in 7. julijem gostila Koper in Portorož, so še zapisali pri OZS.