Nov s spolnimi zlorabami povezan škandal v ameriškem športu

Val obtožb o spolnih zlorabah v ameriškem športu se nadaljuje. Zlorabe mladoletnic je obtožen tudi nekoč eden najbolj popularnih trenerjev odbojke Rick Butler, ki je ustanovil znano odbojkarsko šolo za srednješolke od 13. do 18. leta starosti. Učil jih je odbojke, vmes pa naj bi jih tudi posiljeval, a ga niso nikoli kazensko preganjali.

Domnevna posilstva je namreč zagrešil po letu 1981, torej v časih, ko prijavljanje teh zločinov ni bilo tako preprosto kot danes. Ameriška odbojkarska zveza USA Volleyball je zaradi obtožb Ricku Butlerju leta 1995 izdala dosmrtno prepoved treniranja, ki pa jo je iz nepojasnjenih in neznanih razlogov leta 2000 preklicala in Butler se je vrnil na delo.

Treniral je le do januarja, ker je serija člankov v časopisu Chicago Sun Times Volleyball USA prepričala v novo, tokrat menda dokončno prepoved. Februarja so mu prepoved izdali tudi pri Ameriški amaterski športni zvezi.

Tožbo na zveznem sodišču v Illinoisu je zdaj vložila mati ene od odbojkaric, ki je sicer ni spolno napadel, ampak jo je utemeljila z njegovimi izjavami, potem pa navedla stare obtožbe, ki jim je sicer potekel zastaralni rok.

Več kot 72 strani dolga utemeljitev tožbe, ki zahteva pet milijonov dolarjev od Butlerja, njegove organizacije in žene, ki je bila znana po ostrih napadih na zlorabljeno odbojkarico, je zelo nazorna.

Kakšne so obtožbe?

Butler je v Illinoisu ustanovil Sports Performance Volleyball, nekakšno valilnico ameriških odbojkarskih talentov, ki je imela svoje klube za nastope na turnirjih doma in po svetu. Njegova odbojkarska šola je proizvedla nekaj dobitnic olimpijskih medalj in veliko vrhunskih igralk.

Najmanj šest se jih je moralo potruditi bolj od drugih, saj so morale glede na tožbo Butlerja redno spravljati v dobro voljo. Nekdanja igralka Christine Tuzi trdi, da jo je več let posiljeval, skupaj več kot stokrat. Ko je zanosila, jo je peljal na splav, po splavu pa je v hotelski sobi od nje zahteval še ročno spolno zadovoljitev.

Sarah Powers Barnhard trdi, da jo je med drugim posilil na stranišču vlaka na turneji po Nemčiji, obenem pa ji je zaradi njene neizkušenosti dejal, naj gleda pornografske filme, da se bo kaj naučila. Tretjo igralko pa je po treningu peljal domov, na poti ugotovil, da je preveč preznojena, jo peljal k sebi domov in ji naročil, naj se oprha. Ko je to naredila, se je spravil nanjo in jo posilil.

Laura Mullen v tožbi trdi, da je Butler njeno hčer redno zmerjal zaradi telesnega videza in jo prisilil, da se je udeležila turnirja na Kitajskem, ko ji je oče umiral za rakom in je tudi umrl, ko je bila na turnirju.