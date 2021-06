Madžarski reprezentant Gergye prihaja v Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski klub Merkur Maribor nadaljuje s sestavljanjem ekipe za prihajajočo sezono, v kateri bo branil naslov državnih prvakov. Ekipo je na mestu sprejemalca okrepil Roland Gergye, 28-letni in 198 cm visoki madžarski reprezentant, so sporočili iz kluba.

Gergye prihaja iz mesta Kaposvar, kjer je najprej igral za Fino Kaposvar. Leta 2013 je prvič odšel na tuje, dve sezoni je igral za nemški VfB Friedrichshafen, kasneje je v Francijo nastopal za ekipi Beauvais OUC in Paris Volley. Preizkusil se je tudi v Turčiji, kjer je bil član Galatasaraya, nazadnje pa je igral za grški Olympiacos.

"Po zelo težkem obdobju sem zelo vesel, da sem podpisal pogodbo z Merkur Mariborom. O klubu sem slišal same dobre in pozitivne stvari. Dodaten motiv, da sem se odločil za Merkur Maribor, je tudi, da bom ponovno igral v ligi prvakov. Komaj čakam, da pričnemo z delom, in upam, da bomo ponovno lahko igrali tekme pred svojimi navijači," je ob podpisu za spletno stran mariborskega kluba povedal Gergye.