Ljubljana ostala brez lige narodov, spektakel se seli v Italijo

Slovenski odbojkarji bi morali med svetovno elito nastopiti že leta 2018, a je FIVB takratno svetovno ligo ukinila, v novoustanovljeno ligo narodov (VNL) pa slovenska izbrana vrsta ni bila vabljena. Naši odbojkarji so morali tako znova v kvalifikacije, na katerih so si z zmago na pokalu FIVB Challenger v Ljubljani še enkrat zagotovili nastop med najboljšimi šestnajstimi reprezentancami sveta. Lanska izvedba lige narodov je bila zaradi pandemije koronavirusa nato odpovedana, v letu 2021 pa bodo Slovenci vendarle dobili priložnost za dokazovanje.

Slovenski selektor Alberto Giuliani. Foto: CEV

FIVB izbral Italijo

Potem ko je krovna odbojkarska organizacija odločila, da bo tekmovanje izpeljala na le enem prizorišču in ne v okviru turnirjev na vseh celinah, je FIVB sporočila, da je za gostiteljico VNL izbrala Italijo. Rimini bo tako več kot mesec dni prizorišče ženskega in moškega tekmovanja, dekleta se bodo med seboj merila med 25. majem in 20. junijem, fantje pa bodo v ligi nastopali med 28. majem in 23. junijem. Skupno bodo reprezentance odigrale kar 124 tekem. Na zaključni turnir se bodo uvrstile po štiri najboljše ekipe. Ženski polfinale bo 24., finale pa 25. junija, zaključek za moške bo 26. in 27. junija, dodaja OZS.

Za organizacijo Lige narodov se je potegovalo šest držav, FIVB je izbrala Italijo.

Slovenija je tako ostala brez lige narodov. V Stožicah bi morala gostiti tretji turnir (28. - 30. maj), tekmeci slovenske izbrane vrste pa bi bili Francozi, Rusi in Kanadčani.