Odbojkarsko EP 2021 bo gostovalo v šestih mestih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S sedeža Evropske odbojkarske zveze (CEV) so sporočili, da se bo evropsko prvenstvo za moške, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, odvijalo v šestih mestih. Kje bodo igrali Slovenci, ki so kot evropski podprvaki na prvenstvo že uvrščeni, bo določil žreb. Natančen datum EP še ni določen.