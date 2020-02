ACH Volley za konec do točke proti močnim Rusom

Odbojkarji ACH Volleyja so v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov za slovo od evropskih tekmovanj v tej sezoni po dobri borbi in petih nizih pravkar morali priznati premoč najboljšemu moštvu skupine B, ruskemu Fakelu iz Novega Urengoja. Oranžni zmaji so tako tekmovanje sklenili na zadnjem mestu skupine B. V igri za napredovanje je še vedno tudi Trentino Klemna Čebulja, ki je danes ob zmagi s 3:2 nad neposrednim tekmecem v boju za drugo mesto, ekipo Češke Budjejovice, dosegel deset točk, medtem ko je Halkbank Tončka Šterna izgubil tudi na zadnji tekmi proti Zenitu s Kazana (3:1) in je z eno točko osvojil zadnje mesto v skupini C.

ACH Volley Ljubljana : Fakel Novy Urengoy 2:3 (18, -23, -20, 18, 11)



Arena Stožice, gledalcev 2100, sodnika: Aleksandar Petrović (Srbija), Vitor Alexandre Goncalves (Portugalska).



ACH Volley: Flajs, Vučićević 20, Kumer, Purić 1, Pavlović 10, Satler, Dagostino, Đirlić 9, Okroglič, Vilimanović 6, Pokeršnik 10, Videčnik 5, Kök 9.



Fakel Novy Urengoy: Shoji, Gucaljuk 9, Kolenkovskij 15, Ananijev, Stulenkov, Kolodinskij, Šipotko 12, Antipkin 1, Bogdan 24, Bezrukov, Padar 3, Volkov, Petrušov, Kimerov 13.

Oranžni zmaji so se častno poslovili od lige prvakov, potem ko so proti ruskemu prvaku iz Novega Urengoja osvojili točko in v skupini B končali na dnu razpredelnice s štirimi osvojenimi točkami. Na tekmi, ki je prinašala zgolj prestiž – ACH Volley je namreč vse možnosti za napredovanje zapravil že po štirih tekmah –, so proti Rusom prikazali eno od boljših predstav skozi tri nize, na koncu pa vseeno priznali premoč tekmecu po še tretjem obračunu, ki se je v Ljubljani končal v odločilnem petem nizu.

Odbojkarji ACH Volleyja so v prvem nizu korak z močnim nasprotnikom držali do rezultata 11:11, nato pa so gostje z delnim rezultatom 5:0 napravili razliko, ki so jo brez večjih težav zadržali do konca prvega niza. Tega so dobili s 25:18.

Ljubljanska ekipa je v drugem nizu pokazala povem drugačen obraz. Gostje so vodili le z izidom 1:0, nato pa so pobudo prevzeli gostitelji, ki so v drugem nizu vodili tudi s +8 (22:14), a so odbojkarji ruskega Fakela ob koncu ujeli priključek (23:22). Ob koncu so se domači znova zbrali in niz pripeljali v svojo korist. Podoben scenarij je sledil tudi v tretjem nizu, v katerem so bili slovenski prvaki boljši nasprotnik, ves čas so vodili, največ s sedmimi točkami naskoka, na koncu so tretji niz dobili s 25:20.

Fakel je v skupini B osvojil prvo mesto. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Rusi stopili na plin

Fakel je v četrtem nizu znova stopil na plin, gostitelji pa niso zmogli slediti ritmu odbojkarjev ruskega kluba, ti so bili ves čas v zanesljivi prednosti. Gostje so četrti niz dobili z identičnim rezultatom kot prvega (18:25). V odločilnem petem nizu so bili odbojkarji ACH v stiku s favoriziranimi gostitelji do izida 5:5, nato pa so gostje prevzeli vajeti v svoje roke, ljubljanska ekipa je še ujela priključek (11:12), a so gostje na koncu prišli do zmage s 15:11. Vseeno je treba poudariti, da so Rusi v Ljubljano prišli oslabljeni, zaigrali pa so v močno premešani zasedbi v primerjavi s prvo tekmo sredi decembra lani.

Pri Ljubljančanih je bil najbolj razpoložen Vučićević z 20 točkami, Pavlović in Pokeršnik sta jih dodala 10. Za Fakel je bil najbolj razpoložen Denis Bogdan, ki je bil v zadnjih dveh nizih nerešljiva uganka za ACH.

Rusi so tako osvojili prvo mesto v skupini, s čimer so se izognili morebitni matematiki v boju za četrtfinale. V nadaljevanje tekmovanja se namreč uvrstijo tudi tri najboljše drugouvrščene ekipe, Rusi pa so z zmago že zapečatili svoje mesto med osmimi najboljšimi. Druga tekma v skupini med odbojkarji iz Kemerovega in Berlina se je končala z zmago ruske ekipe s 3:2.

Kaj so po zadnji tekmi povedali v taboru ACH?

"V sezoni sem zadovoljen s pristopom vseh igralcev, rezultatsko pa bi lahko bilo bolje in bi moralo biti," pravi Pleško. Foto: Žiga Zupan/Sportida Matija Pleško, trener ACH Volleyja: "Mogoče smo imeli premedel začetek četrtega niza, ker bi tekmo lahko pripeljali domov s 3:1. Potem pa je šlo, kot je šlo. Morda so v petem nizu pri določenih žogah odločale izkušnje, a preprosto so Rusi vzeli, kar smo jim ponudili. So tako izkušeni in dobro plačani, da so tekmo obrnili v svojo korist, mi pa bomo priložnosti iskali drugje. V sezoni sem zadovoljen s pristopom vseh igralcev, rezultatsko pa bi lahko bilo in bi moralo biti bolje. Na nobeni tekmi nismo bili nadigrani, kljub temu, da smo igrali proti velikanom. Veseli me tudi, da so nekateri mladi pokazali, da je nanje vredno računati." Matej Kök, igralec ACH Volleyja: "Podoben poraz kot proti Berlinu, a tokrat je še težje. Danes smo imeli vse v svojih rokah in sami smo si krivi. Preveč smo popustili v četrtem nizu. Prav tako v petem nizu, težko jih je uloviti, ko se razigrajo. Nekaj igralcev je bilo na trenutke previsokih za nas ... Ponavljali smo iste napake kot na prejšnji tekmi, energija upade in potem je to kot plaz, ki ga je težko ustaviti. Škoda." Uroš Pavlovič, igralec ACH Volleyja: "Odločilo je to, da smo tekmo spet takrat, ko smo jo imeli v svojih rokah, izpustili in jim spet dovolili dihati. Z izjemo prvega niza smo ujeli ritem, nadigrali Ruse in imeli zmago v žepu, potem pa smo padli in jim prepustili tekmo. V petem nizu pač odloča vsaka žoga, mi smo se vrnili in imeli žogo za priključek, a to je kakovostna ekipa, ki priložnosti izkorišča. Na žalost je malenkost zmanjkalo. V sezoni pa smo lahko zadovoljni z igro, ki smo jo prikazali v eni najtežjih skupin. Točkovni izkupiček ne kaže tako, a smo bili blizu in nihče nas ni nadigral."



