Slovenci nad svetovne prvake: Pokazati, zakaj smo prišli do sem

V Riminiju se začenja zaključni turnir lige narodov, na katerem sodelujejo zgolj štiri najboljše reprezentance rednega dela. Med temi so tudi Slovenci, ki so navdušili z 12 zmagami in končali na tretjem mestu. Za finale se bodo ob 15. uri pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki. Že ob 11.30 se bodo udarili Brazilci in Francozi.

V zadnjih letih so se Slovenci s Poljaki večkrat srečali, jih na evropskih prvenstvih premagali trikrat (2015, 2017 in 2019), varovanci Vitala Heynena pa so bili uspešnejši v kvalifikacijah za olimpijske igre.

Ko sta se reprezentanci pomerili v rednem delu, so s 3:1 zmagali Slovenci, ki na svetovni lestvici zasedajo 6. mesto, kar je njihova najboljša uvrstitev. Odločeni so, da se ne bodo ustavili tu.

"Zdaj, ko smo dosegli naš cilj, uvrstitev na 'final four', se tukaj ne moremo ustaviti, zdaj ciljamo najvišje. Videli bomo, kako bo šlo v polfinalu, igramo s Poljsko, ki je zelo močna reprezentanca, kar je tudi velikokrat dokazala. Ampak proti Poljakom se vedno dobro motiviramo, najdemo nek globlji pomen te tekme. Zdaj pa bo dodatna motivacija tudi to, da gre za polfinale Lige narodov. Mislim, da se moramo ukvarjati predvsem s svojo igro, biti najboljša verzija sebe na igrišču in videti, kaj nam bo to prineslo. Če naš maksimum ne bo dovolj, si nimamo česa očitati, ampak mislim, da se nam tega ni treba bati. Mislim, da bomo v tem polfinalu pokazali, zakaj smo prišli do sem in zakaj si želimo uvrstitve v finale," pred popoldansko tekmo pravi slovenski srednji bloker Jan Kozamernik.

Polfinalno srečanje Lige narodov Poljakov in Slovencev se bo začelo ob 15. uri, ob 11.30 si bodo nasproti stali Brazilci in Francozi. Zmagovalca se bosta v nedeljo ob 15. uri pomerila v velikem finalu, tekma za tretje mesto pa bo ob 11.30.