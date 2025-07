Na Kitajskem bo konec tega meseca in v začetku avgusta igralo sedem najboljših reprezentanc ter gostiteljica, ki pa je daleč zadaj na lestvici, a je danes tako kot Japonska in Kanada pomagala Sloveniji.

Kitajci so namreč v Gdansku s 3:2 v nizih premagali Kubo, slovenski izbrani vrsti pa so pomagali tudi Kanadčani, ki so s 3:1 v nizih premagali Ukrajino, Američani pa so v Chibi na Japonskem zapravili možnost za napredovanje na zaključni turnir po porazu proti domačinom z 0:3 v nizih.

Tako Kuba kot Ukrajina imata na šestem in sedmem mestu zdaj šest zmag in šest porazov, Američani pa so deseti (6-6). Bolgarija in Slovenja imata s šestimi zmagami in petimi porazi na osmem oziroma devetem mestu priložnost, da se zavihtita med najboljšo sedmerico.

Slovenski odbojkarji danes znova računajo na bučno podporo s tribun. Foto: Grega Valančič

Za to Slovenija in Bolgarija potrebujeta kakršnokoli zmago. S tem bi bili s sedmimi zmagami in petimi porazi pred Kubo in Ukrajino, saj je prvi kriterij v ligaškem delu število zmag, šele nato točke ter razmerje med dobljenimi in izgubljenimi nizi ter točkami.

Slovenija je v Stožicah najprej premagala Kanado s 3:1, nato je bila boljša še od Nizozemske s 3:0, v soboto pa je izgubila proti svetovnim prvakom Italijanom. Na prvem turnirju v Braziliji je dosegla tri zmage in enkrat izgubila, v Bolgariji pa je slavila le enkrat in trikrat izgubila.

Na zaključni turnir so se že uvrstile Brazilija (11-1), Italija (9-2), Francija (8-3), Japonska (8-4) in Poljska (7-4).

Ob tekmi Srbija - Slovenija (20.30) in Nizozemska - Italija (16.30) v Stožicah bosta v Gdansku še tekmi Bolgarija - Iran (17.00) in Francija - Poljska (20.30).

Slovo Vinčića Osemintridesetletni Vinčić bo danes odigral zadnjo, 274. tekmo za reprezentanco. Pot v njej je začel pred več kot 20 leti, vmes pa jo je pomagal popeljati do številnih kolajn na evropskih prvenstvih in prvega nastopa na olimpijskih igrah. Pričakovati je čustveno slovo, na katerem se bodo tako navijači kot njegovi soigralci, družina in ostali poklonili enemu najboljših slovenskih odbojkarjev.

Liga narodov, 20. julij:

