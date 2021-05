Slovence po zgodovinski zmagi čakajo stoodstotni Poljaki

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 19.30 odigrala tretjo tekmo Lige narodov v treh dneh. Po porazu s Srbi in zgodovinski zmagi na tekmovanju proti Italiji bo njen nasprotnik Poljska, ki je po zmagah nad Srbi in Italijani pri maksimalnih šestih točkah. Gostitelji septembrskega evropskega prvenstva so se v zadnji izvedbi Lige narodov uvrstili na zaključni turnir in končali na tretjem mestu.