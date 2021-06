Slovenci po potrditev velikega uspeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 18. uri v Riminiju odigrala zadnjo tekmo predtekmovanja Lige narodov. Nasproti ji bo stala predzadnja Bolgarija. Slovenci pred zadnjim krogom držijo tretje mesto in so v boju za velik uspeh, napredovanje v polfinale, ki bo v soboto, povsem neodvisno od drugih. Polfinalno vstopnico sta si že zagotovili Brazilija in Poljska, v igri za zaključni turnir pa so ob Slovencih še Francozi, Rusi in Srbi.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsaka v predtekmovanju odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na zaključnem turnirju, ki bo 26. in 27. junija.

Slab mesec od začetka Lige narodov v Riminiju se bo danes s 15. krogom končalo predtekmovanje. Še pred začetkom kroga je jasno, da sta si Brazilija, ki ima na računu 13 zmag, in Poljska že priigrali napredovanje na zaključni turnir.

Na stežaj so si vrata sobotnega polfinala po zanesljivi torkovi zmagi nad Japonsko odprli tudi Slovenci, trenutno zasedajo tretje mesto, v igri za napredovanje pa so še z zmago manj Rusi, Francozi in Srbi. Zadnji slovenske reprezentance ne morejo prehiteti več.

Slovenci so povsem blizu velikega uspeha, preboja na zaključni turnir. Foto: FIVB

Ob 18. uri Slovence čaka še obračun z Bolgarijo, ki zaseda predzadnje mesto. Če bodo varovanci italijanskega stratega Alberta Giulianija na račun dodali še 12. zmago, bo polfinale v žepu. Če bi jih nasprotnik presenetil, bi Slovencem lahko pomagali vodilni reprezentanci Poljska in Brazilija. Prva se bo namreč udarila s Francijo, druga pa zvečer z Rusijo.

Po današnjem krogu sledita dva dneva premora, polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo.