Po ameriškem trilerju bodo trli japonski oreh

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, torej vsaka ekipa v predtekmovanju odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na zaključnem turnirju, ki bo 26. in 27. junija.

Z novo zmago bi se še približali napredovanju

Prvo polfinalno vstopnico so si v ponedeljek zagotovili vodilni Brazilci, ki so po 13 tekmah pri 12 zmagah in zgolj enem porazu. Vse bližje so ji tudi Poljaki, v odličnem položaju pa je tudi trenutno tretja slovenska reprezentanca. Četa Alberta Giulianija je v ponedeljek po maratonu proti ZDA prišla do izjemno pomembne desete zmage, s katero se je utrdila med četverico. Z zmago manj so v igri za napredovanje še Francozi, Rusi in Srbi.

Da bi bili povsem odvisni od sebe, morajo premagati tako Japonsko kot Bolgarijo. Foto: FIVB

"Vedeli smo, da bo težka tekma. ZDA so, mogoče celo prvič na tem turnirju, igrale z najboljšimi igralci, kar tudi priča o zahtevnosti te tekme. Prikazali smo res dober pristop in ta zmaga po petih nizih je zelo pomembna za našo uvrstitev," je bil po ponedeljkovi prigarani zmagi s 3:2 zadovoljen Giuliani.

Pred njegovimi varovanci je novo pomembno srečanje, ob 16. uri jim bo nasproti stala sedma Japonska. Z novo zmago bi Slovenci na stežaj odprli vrata napredovanja v sobotni polfinale in še naprej sami odločali o svoji usodi. Kot so zatrdili pred zadnjim sklopom, bodo šli v vse tekme brez taktiziranja.

Za konec predtekmovanja v sredo nad Bolgare

Predtekmovanje bodo Slovenci končali v sredo, ko se bodo ob 18. uri pomerili še z Bolgari. Po 15. krogu sledita dva dneva premora, nato pa konec tedna zaključni turnir najboljše četverice. Zadnji zmagovalci Lige narodov so Rusi.