Kamničani misijo zaključni turnir nadaljujejo v Avstriji

Počasi, a vztrajno se končuje skupinski del srednjeevropske lige MEVZA za moške. Odbojkarji ACH Volley in gostitelj SK Zadruga AICH/DOB sta si nastop že zagotovila, tako da sta na voljo le še dve vstopnici. Odbojkarji OK Merkur Maribor so z eno nogo skoraj že na turnirju, danes lahko nastop dokončno potrdijo. V igri za zadnje prosto mesto sta tako še Calcit Volley in Mladost Zagreb. Kamničani imajo vse stvari v svojih rokah, na zaključni turnir jih zagotovo peljejo tri zmage. Prvo od teh bodo danes poskušali vknjižiti pri neugodnem Waldviertelu.