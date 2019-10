Vroče v Tivoliju: ACH Volley gosti rivale iz Kamnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v uvodnem krogu lige MEVZA bo v Tivoliju na sporedu vroč slovenski obračun med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem, ki se je pred to sezono zelo okrepil. Tekma bo na sporedu v soboto ob 18. uri.

"Vloga favorita bo resda na strani Ljubljančanov, toda ne glede na vse, bomo skušali priti do ugodnega izida. Če bomo zmagali, toliko boljše, drugače pa ne bo konec sveta, kajti to bo šele prva tekma v sezoni, ki bo še dolga," je pred sobotnim derbijem popolnoma miren izkušeni kamniški trener Marko Brumen. Zaradi poškodbe ne bo mogel računati na bolgarskega korektorja Bojana Jordanova, medtem ko pri ACH Volleyju še vedno niso dočakali prihoda ameriškega libera Kyla Dagostina.

ACH Volley in Calcit sta se v pripravljalnem obdobju pomerila v Novem Sadu, za malenkost so bili boljši slovenski prvaki, ki so Kamničane ugnali šele po petih nizih. Na tisti tekmi se je izkazal Matej Kök, ki bi znal Calcitu težave povzročati tudi v Tivoliju.

