Predsednik ACH Volleyja: Ne želim pritiskati, a s porazi 2:3 ne bomo zadovoljni #video

Po za Slovenijo vrhunskem EuroVolleyju se tudi v Sloveniji začenjajo klubska tekmovanja. ACH Volley bo sezono odprl že s sobotno tekmo lige MEVZA proti kamniškemu Calcitu (18. uri), ki je v tej sezoni sestavil izjemno ekipo. A ne glede na to oranžne zmaje zanima le eno. To je ostati slovenski kralj tako v pokalu kot državnem prvenstvu, na sam vrh merijo tudi v srednjeevropski ligi, veliko večje apetite pa imajo v ligi prvakov.

"Temelj vsega je seveda državno prvenstvo in pokal, kjer pričakujemo prvo mesto. Enako velja tudi za interligo, ne glede na to, da številni tekmeci krepijo. Moram pa jasno povedati, da tukaj nismo le zaradi že omenjenih tekmovanj, temveč predvsem zaradi lige prvakov. Ne bomo se zadovoljili s porazi z 2:3, naše ambicije so zmagovati tudi v najmočnejšem evropskem tekmovanju. S tem ne želim pritiskati na Matijo in igralce, naj bodo te besede kot spodbuda za nadaljnje delo," so bile uvodne besede predsednika upravnega odpora ACH Volleyja Rasta Oderlapa.

ACH Volley ob Calcitu v prvem delu državnega prvenstva ne bo sodeloval, tekmovanju se bo pridružil v drugem delu, ko se ekipe razdelijo v modro in zeleno skupino.

Dva nova tujca, vračata se Flajs in Kök

ACH Volley je v primerjavi z lansko sezono zadržal večino igralcev. Med pomembnejšimi imeni je odšel le slovenski reprezentant Jani Kovačič, najboljši libero zadnjega EuroVolleyja, vrzeli pa so zapolnili z Američanom Kylom Patrickom Dagostinom in srbskim korektorjem Božidarjem Vučićevićem. V klub sta se vrnila izkušeni Andrej Flajs in Matej Kök.

Podpredsednik upravnega odbora ACH Volleyja, Aleš Jerala o sestavi ekipe:

Po besedah podpredsednika ljubljanske ekipe Aleša Jerale je ekipa vsaj tako dobra kot lani, če ne boljša: "Naj povem, da sem vesel, da se nam je uspelo dogovoriti z Matijo Pleškom, da je ostal na klopi naše ekipe. Gre za osebo, ki pozna ustroj kluba. To, da je on trener, tudi mene zelo razbremenjuje. Vesel sem, da nam je uspelo zadržati večje število igralcev, tukaj sta še dva povratnika Andrej Flajs in Matej Kök, ki ravno tako že vesta, kako pri nas vse skupaj deluje. Na koncu pa omenimo tudi oba tujca. Gre za dva priznana igralca, iz priznanih držav, oba reprezentanta, prepričani smo, da sta lahko dodana vrednost."

Pleško: Ko bodo igralci to spoznali, bomo dobra ekipa Trener Matija Pleško in novi kapetan ekipa Rok Satler se poznata že vrsto let. Prepričani smo, da bosta uspešno sodelovala tudi v tem, novem razmerju. Foto: Uroš Iskra Besedo je dobil tudi trener. "Moja največja želja v sezoni je, da izkoristimo ves ta potencial, ki ga imajo fantje. Ta je res visok. Da fante popeljemo v rdeče obrate, je naloga strokovnega štaba. Največji motiv bo zagotovo na tekmah lige prvakov, upam, da bomo tam najboljši. Kako daleč bomo šli, bo odvisno samo od nas. Ne sme nas ustaviti niti kakšen zelo visoko rangirani tekmec. Če dobimo Kazan in si rečemo, da ga ne moremo premagati, smo pol reči že pokvarili. Govoriti o ciljih v ligi prvakov nima smisla. Mi se moramo dobro pripraviti, uigrati, majice morajo biti mokre na vsakem treningu, vsak igralec mora imeti v glavi, da to dela za sebe in za skupino. Ko bodo igralci to spoznali, bomo dobra ekipa. V nasprotnem pa bomo imeli le dobre posameznike," meni Matija Pleško, ki je ACH Volley vodil že ob koncu lanske sezone. Prvi tekmec Ljubljančanov bo tako, kot je že stalnica v zadnjih letih, Calcit Volley. ''Kamnik ima najbrž res najmočnejšo ekipo v svoji zgodovini, a mi gledamo na svoje dvorišče. Da so se okrepili, je dobro za slovensko odbojko. Ta pridobiva kakovost. Vsekakor se nam obeta zanimivo prvenstvo,'' pred sobotnim derbijem v ligi MEVZA pove prvi trener ACH, ki kakšne spektakularne igre ne pričakuje, seveda pa tako njega kot preostale v klubu zanima le zmaga nad Kamnikom.

Kapetan ACH Volleyja Rok Satler o ciljih v sezoni:

Satler o Plešku: Vem, kako razmišlja

Novi kapetan ekipe bo izkušeni Rok Satler. O dosedanjem delu na pripravah pa je zelo zadovoljen, tudi o prijatelju Plešku ne more reči drugega kot pozitivne stvari. "Poznam ga že toliko časa, da vem, kako razmišlja in kakšne cilje. Tako kot je šel kot igralec na vsaki tekmi za vsako žogo brezkompromisno, je tak tudi trener. Je strog, a najprej do sebe, nato šele do igralcev. Treniramo tako kot je treba, čakamo le še Dagostina. Ko bomo dobili še njega, bomo lahko prestavili še v kakšno prestavo višje," dodaja kapetan.

Kot je Rok omenjal, zaradi nekaj zapletov ekipa še vedno ni spoznala libera Kyla Dagostina, zato bo na prvi tekmi sezone vlogo prostega igralca opravljal mladi Žiga Kumer.

ACH Volley 2019/2020: Podajalca:

Rok Satler

Andrija Vilimanović Sprejemalci:

Jan Pokeršnik

Andrej Flajs

Jure Okroglič,

Matej Kök Blokerji:

Matic Videčnik

Diko Purić

Uroš Pavlović Korektorja:

Božidar Vučićević

Petar Đirlić Libera:

Žiga Kumer

Kyle Patrick Dagostino

