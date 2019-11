Slovenske ekipe želijo popraviti vtis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so pretekli konec tedna vse tri slovenske ekipe izgubile, bodo v 7. krogu lige MEVZA pred svojimi gledalci lovilo novo zmago. Kamniški Calcit bo v soboto gostil Zadrugo, ki jo vodi Matjaž Hafner in zanjo igrata še Jure Kasnik in Nejc Pušnik, Maribor pa Brčko. V nedeljo bo na delu še ACH Volley. V Tivoliju bo pričakal zagrebško Mladost, ki se je sredi tedna uvrstila v zadnji del kvalifikacij za ligo prvakov.