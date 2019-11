Črna sobota za slovenske klube

Matjaž Hafner, trener koroške ekipe, postaja trn v peti slovenskim prvakom. Korošci, ki sicer nimajo več tako velikega slovenskega pridiha, kot so ga imeli v prejšnjih letih, so velikokrat namučili Ljubljančane, še posebno v Pliberku. Nekajkrat so jih že premagali, vajo pa ponovili tudi tokrat. In to povsem zasluženo. Boljše so servirali, bili boljši v bloku (14:7), gosti pa so delali veliko napak, samo s servisi so jih storili 18, ob tem niso dosegli niti enega asa.

Zadruga AICH: Stelmach, Landfahrer 22, Hruška 2, Steiner, Palgut 7, Miranda de Alcantara 11, Mlynarčik 16, Pušnik, Krassnig, Tröthann, Kasnik, Kolev 13.

ACH Volley: Flajs, Vućičević 21, Kumer, Purič, Pavlović 6, Satler, Dagostino, Okroglič 9, Vilimanović 5, Pokeršnik 18, Videčnik 8, Kök.

Kamničani so vodili z 2:0, na koncu pa izgubili z 2:3. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarji Calcita so v srednjeevropski ligi izgubili še drugo zaporedno tekmo, po Waldviertlu so morali priznati premoč tudi Mladosti iz Brčkega. Po dveh nizih je kazalo, da se bodo sprehodili do zmage, saj so tretjega tekmeca povsem nadigrali. Toda po porazu v tretjem nizu so se stvari obrnile in domači so prišli do dveh točk, Kamničanom pa prepustili le eno.

ladost Brčko: Lukić, Delić 21, Trakić, Čendić 1, Colo 11, Eminović 6, Vojak 13, Gajić 12, Vidović 2, Divljan, Tanić, Cirić.* Calcit Volley: Pereira 12, Hribar, Bregar 14, Koncilja 13, Hebda 23, Jordanov, Planinc, Brulec 8, Kvas, Lakner, Kotnik 18, Štembergar Zupan, Lazar, Rotar.

Igranje na več frontah je mariborskim odbojkarjem očitno prišlo do živega. Na gostovanju pri ekipi, ki je v prejšnjem krogu presenetila v Kamniku in zabeležila prvo zmago v srednjeevropski ligi, niso imeli prav nobenih možnosti. Domači so bili precej boljši tekmec, in to v vseh elementih. Z mariborske strani ni bilo pravega pritiska s servisi, tudi blok ni deloval kot na nekaterih prejšnjih tekmah, sprejem je bil slab. Povsem drugače je bilo pri Avstrijcih, blok in sprejem sta bila tista elementa, ki sta naredila razliko.

Union Raiffeisen Waldviertel: Binder, Darmois 10, Bornemann 15, Bartoš 1, Tille, Fullerton, Boff, Hahn, Szarek 5, Siwczyk 18, De Vries 6, Borris.

Maribor: Šijanec, Herman, Mulec 5, Detela 1, Koblar 3, Možič 16, Donik 10, Uremovič, Kovačič 1, Planinšič, Bogožalec 6.

Liga MEVZA, moški, 6. krog:

Lestvica: