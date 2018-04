Na odločilni tekmi brez možnosti

Legionarji

V močni italijanski ligi sta znana oba finalista. To sta branilec naslova Lube Civitanova in Perugia, ki je s 3:2 v zmagah izločila Trentino Jana Kozamernika. Na peti odločilni tekmi pred domačimi gledalci so pohrustali Trentino in si zagotovili finalno vstopnico. Slovenski reprezentančni bloker je na svoji zadnji tekmi te klubske sezone dosegel tri točke.

Jan Kozamernik in Trentino sta po napeti seriji obstala v polfinalu. Foto: Sportida

Zvezdniška in favorizirana Perugia je na odločilni peti tekmi drugega polfinala pokazala mišice in Trentinu ni dovolila nobenih možnosti za presenečenje. Izenačen je bil le tretji niz, ki pa je v napeti končnici vseeno pripadel domačim. Pri zmagovalcih sta bila najboljša Ivan Zajcev (15) in Aleksandar Atanasijević (11), pri gostih pa niti eden ni presegel meje desetih točk. Jan Kozamernik se je od sezone poslovil s tremi.

Omenimo še, da je sezono po porazu na tretji tekmi četrtfinala v Franciji že končal tudi Žiga Štern. Finalno serijo je na Češkem z zmago odprl Gregor Ropret, ki je tako le še dva koraka oddaljen od tega, da svojo ekipo Karlovarsko popelje do zgodovinskega naslova.

Slovenski ples v Avstriji se nadaljuje

Zgodovinski uspeh je v Avstriji uspel trenerju Dušanu Jesenku v Gradcu. Slovenski strokovni delavec je z ekipo Holding Graz v izredno napetem in izenačenem finalu s 3:2 v zmagah premagal Klagenfurt in Graz popeljal do prve avstrijske krone.

Tudi v moški konkurenci avstrijskega prvenstva je slavila ekipa slovenskega trenerja. Matjaž Hafner je ob pomoči še dveh Slovencev, Maria Koncilje in Nejca Pušnika ,na vrh Avstrije spravil Posojilnico Dob.

Dušan Jesenko je Graz prvič popeljal na avstrijski vrh. Foto: Facebook/Dušan Jesenko

Odlično gre na Poljskem tudi Bogdanu Kotniku. V četrtfinalu je Gdansk že v gosteh premagal Jastrzebski in je blizu temu, da se zavihti med štiri najboljše. Tam boljšega iz tega para že čaka Belchatow.

Italija: Polfinale: Perugia : Trentino 3:0 /3:2/

Jan Kozamernik (Trentino): 3 točke - 1 as; 50% uspešnost napada (2/4) //Izid v zmagah, igrali so na tri. Za 5. do 8. mesto: Verona - Padova /0:1/

Alen Pajenk (Verona)

Tonček Štern (Verona)

Poljska: Za 9. mesto: Zawiercie : Czarni Radom 3:1 /1:0/

Dejan Vinčić (Radom): 3 točke - 2 bloka; 100% uspešnost napada (1/1) Za 13. mesto: Bedzin : Delecta 2:3 /0:1/

Jan Klobučar (Bedzin): 6 točk - 1 blok; 56% sprejem, 31% idealni (16 sp. žog, 2 napaki); 29% uspešnost napada (5/17) //Izid v zmagah, igrajo na dve

Francija: Polfinale: Beziers - Saint-Raphael /0:0/

Eva Mori (Beziers) //Izid v zmagah, igrajo na dve. Četrtfinale: Ajaccio : Poitiers 3:2 /2:1/

Žiga Štern (Poitiers): 1 točka; 0% sprejem, 0% idealni (2 sp. žogi, 1 napaka); 33% uspešnost napada (1/3) //Izid v zmagah, igrali so na dve

Belgija: Finale: Noliko Maaseik - Roeselare /0:0/

Dane Mijatović (Noliko) //Izid v zmagah, igrajo na tri. Tongeren - Antwerp

Sara Valenčič (Antwerp)