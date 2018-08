Do zmage so se sprehodile tudi na Islandiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske odbojkarice so tudi na drugi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2019 zmagale. Po zmagi nad Izraelom v prvem krogu so v drugem so v Kopavogurju s 3:0 (18, 16, 13) v nizih premagale še Islandijo.