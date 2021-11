Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta nastopili na njunem prvem turnirju svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 4-Star in se v Itapemi merili tudi z najboljšimi svetovnimi pari. Ob premieri sta zabeležili dva poraza.

Slovenki sta bili na glavni del turnirja v Braziliji uvrščeni neposredno, saj sta v letošnji sezoni zbrali dovolj točk, da jima ob odsotnosti nekaterih ekip ni bilo treba igrati kvalifikacij. Naši dekleti sta turnir začeli s porazom s 17:21 in 11:21 proti Nemkama Svenji Müller in Cinji Tillman, zatem pa sta se zelo dobro upirali ameriški navezi Emily Day in Betsi Flint.

Američanki pa sta bili po hudem boju na koncu uspešnejši z 19:21 in 18:21, kar je pomenilo, da se Kotnikova in Lovšinova nista uvrstili v zaključne boje, sta pa Slovenki z nastopom v Braziliji pridobili še nekaj pomembnih točk pred začetkom naslednje sezone.