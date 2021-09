Kotnikova in Lovšinova drugi v Madridu

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije 1 Star v Madridu osvojili srebrno odličje. Za naši dekleti je to že druga kolajna v zadnjih desetih dneh, prejšnji vikend sta si Kotnikova in Lovšinova v Cervii priigrali bron.

Slovenski prvakinji v odbojki na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta v špansko prestolnico pripotovali kot četrti nosilki turnirja in svojo vlogo upravičili že v skupinskem delu tekmovanja, v katerem sta prišli do dveh zmag. Na uvodni tekmi sta bili z 2:1 v nizih boljši od domačink Nazaret Florian in Nurie Bouza, z zmago z 2:0 nad Ukrajinkama Anhelino Khmil in Tetiano Lazarenko pa sta si zagotovili prvo mesto v skupini in neposredno uvrstitev med najboljših osem dvojic.

V četrtfinalu sta Kotnikova in Lovšinova slavili še proti Čehinjama Miroslavi Dunarovi in Danieli Resovi, od katerih sta bili prepričljivejši z 2:1, v polfinalu pa sta Slovenki z 2:0 odpravili še finski predstavnici Ido in Saro Sinisalo ter se tako prebili vse do velikega finala.

V boju za zlato odličje naši odbojkarici na mivki proti prvima nosilkama Pauli Soria in Marii Carro nista imeli možnosti za zmago. Španki sta bili boljši z 0:2 in sta se zasluženo veselili zlatega odličja. A tudi Kotnikova in Lovšinova iz Madrida odhajata zelo zadovoljni, saj sta si že na drugem zaporednem turnirju svetovne serije priigrali odličje, prejšnji vikend sta namreč v Italiji osvojili bron.