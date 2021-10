V odbojki na mivki se obeta novost

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je po zaključku letošnje sezone v odbojki na mivki predstavila novo serijo Volleyball World Beach Pro Tour in elitna prizorišča, na katerih bo že prihodnje leto moč spremljati obračune najboljših odbojkarjev in odbojkaric na mivki, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenija.

Letošnja svetovna serija, v kateri so nastopali tudi slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki in osvojili štiri odličja - Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta si v Madridu in Cervii priigrali srebro oz. bron, Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak sta v Leuvnu osvojila tretje mesto, Rok Bračko in Alan Košenina pa sta na domačem turnirju v Ljubljani prišla do srebrne medalje – se je zaključila v Cagliariju na Siciliji, na najvišjo stopničko pa sta znova stopila izjemna Norvežana Anders Mol in Christian Sorum, aktualna olimpijska in evropska prvaka, medtem ko sta bili pri ženskah najuspešnejši Nemki Karla Borger in Julia Sude.

Najboljše odbojkarje in odbojkarice na mivki bomo že v naslednji sezoni, ki se bo začela marca v Riu de Janeiru, lahko spremljali v okviru nove serije Volleyball World Beach Pro Tour na, za zdaj, dvanajstih elitnih prizoriščih. Uvodu v sezono v Braziliji bodo sledili še turnirji v Mehiki, Južnoafriški republiki, Španiji, na Češkem, v Latviji, Švici, Egiptu, na Kitajskem, v Katarju in dva v Avstraliji.

Tekmovanja v okviru FIVB bodo po novem razdeljena na tri kakovostne razrede, pred tem je bilo teh razredov pet. V seriji Elite bo nastopalo 16 najboljših moških in 16 najboljših ženskih dvojic glede na svetovno lestvico, kvalifikacij ne bo, v okviru posameznega turnirja pa bo odigranih 64 tekem.

V seriji Challenge bomo na glavnem delu turnirja spremljali po 24 moških in ženskih dvojic, še po 32 jih bo lahko nastopilo v kvalifikacijah, na tretji kakovostni ravni turnirjev, imenovani Futures, pa se bo za najvišja mesta in preboj v serijo Challenge potegovalo po 16 moških in ženskih dvojic, pravico do nastopa v kvalifikacijah pa bo imelo še po 16 moških in ženskih parov.