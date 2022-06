Kamničani v novo sezono vstopajo z močno premešanimi kartami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji Calcit Volleyja, ki so v minuli sezoni po letu dni premora v državnem prvenstvu spet osvojili drugo mesto, bodo v novo sezono krenili v močno spremenjeni zasedbi. Na mestu trenerja bo ostal Matija Pleško, od igralcev pa le reprezentanta Jan Klobučar in Nik Mujanović.

Foto: Klemen Brumec Za dolgoletnega slovenskega reprezentanta, 29-letnega Jana Klobučarja, ki je s člansko reprezentanco trenutno na turnirju lige narodov na Filipinih, bo to tretja sezona v kamniškem dresu.

Dvanajst let mlajši Nik Mujanović je otrok Calcita Volleyja, lani pa je prvič podpisal pogodbo z matičnim klubom.

Nadarjeni kamniški korektor je bil tudi na pripravah članske reprezentance, vendar je trenutno z reprezentanco do 20 let, ki jo od 30. junija do 2. julija v Mariboru čaka tretji krog kvalifikacij za septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji.

V vodstvu kluba seveda intenzivno sestavljajo ekipo za novo sezono, več pa bo znanega v prihodnjih dneh. Matiji Plešku bo v novi sezoni pri delu pomagal Jurij Žavbi, dozdajšnji trener Črnuč, medtem ko bo Gašper Ribič zadolžen za mlajše selekcije, vodil pa bo tudi drugo moško ekipo in mladince Calcita Volleyja.

Kamničani bodo v novi sezoni ob obeh domačih tekmovanjih, državnem prvenstvu in pokalu, igrali še v srednjeevropski ligi in pokalu challenge. Žreb tega tekmovanja bo prihodnji torek, 28. junija v Luksemburgu.

Preberite še: