Tjaši pokazali, da sta najboljši slovenski dvojici #foto

Slovenski državni prvakinji v odbojki na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta v razigravanju za uvrstitev med osem najboljših dvojic turnirja svetovne seriji v Ljubljani z 2:0 v nizih premagali rojakinji Nino in Tajdo Lovšin. V večernem četrtfinalu se bosta za polfinale udarili z Nizozemkama Katjo Stam in Julio Wouters.

V popoldansko-večernih izločilnih bojih bodo poleg Jančarjeve in Kotnikove polfinale lovile še tri slovenske dvojice. Danijel Pokeršnik in Jure Peter Bedrač se bosta udarila z Avstrijcema Ertl/Kratz, avstrijska zapreka čaka tudi slovenska prvaka Vida Jakopina in Tadeja Boženka, medtem ko se bosta v zadnjem sobotnem obračunu Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik za preboj v polfinale pomerila z nizozemsko dvojico Penninga/Bouter.

