ACH Volley in Mariborčani zvečer v boj za pokalno lovoriko

ACH Volley je do finala v pokalu izgubil dva niza, vzela sta mu ju Calcit in Krka, v prvenstvu pa je še bolj suveren, tudi mlade Mariborčane je dvakrat ugnal s 3:0. Oranžni zmaji so s 14 lovorikami pokalni rekorderji, Mariborčani so pri štirih, zadnjič so v pokalnem tekmovanju slavili pod imenom Prevent Gradnje IGM leta 2006.

Finale pokala Slovenije, moški (Rdeča dvorana, Velenje): Nedelja, 12. januar

20.00 ACH Volley Ljublana – i-vent Maribor

Pokalni zmagovalci: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley

2008/09 ACH Volley

2009/10 ACH Volley

2010/11 ACH Volley

2011/12 ACH Volley

2012/13 ACH Volley

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley

2018/19 ACH Volley

2019/20 ACH Volley

2020/21 Calcit Volley

2021/22 ACH Volley

2022/23 ACH Volley

2023/24 Calcit Volley

2024/25 ?

