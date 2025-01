V Velenju bodo v soboto podelili prvi lovoriki na domačih tekmovanjih odbojkarske sezone. Na sporedu bosta finalna obračuna pokala, najprej se bosta v ženskem merila tradicionalna tekmeca Calcit Volley in OTP banka Branik, nato pa v moškem ACH Volley in i-Vent Maribor. V vlogi favoritov bodo Kamničanke in Ljubljančani.

A pokal je v preteklosti že postregel s presenečenji, nazadnje lani v obeh konkurencah, ko je pri moških zmagal Calcit, v ženski konkurenci pa takrat še Nova KBM Branik.

Mariborčanke so pred tem redno izgubljale medsebojne tekme s Calcitom, nato pa v finalu v Kopru prekinile črn niz. Letos so ga premagale na prvi medsebojni tekmi, nato pa so državne prvakinje dvignile svojo raven, pri tem so jim zagotovo pomagali tudi nastopi v ligi prvakinj in zamenjava korektorice, klub je okrepila hrvaška reprezentantka Mika Grbavica, in si vsaj na papirju priborile vlogo favoritinj.

"Vsekakor si želimo osvojiti pokal, želja je velika. A pokalno tekmovanje je prav posebna stvar z le eno tekmo, na kateri lahko odločajo že trenutki." Foto: Aleš Fevžer

"Vsekakor si želimo osvojiti pokal, želja je velika. A pokalno tekmovanje je prav posebna stvar z le eno tekmo, na kateri lahko odločajo že trenutki. Dejstvo je, da smo v zadnjem mesecu, mesecu in pol v precej boljšem stanju kot na začetku sezone. A hkrati se moramo zavedati, da ima tudi OTP banka Branik odlično ekipo, ki je prav tako v vse boljši formi. Z Mariborčankami smo se v sezoni seveda že merili in jih premagali, a se na to ne bi preveč oziral. V Velenju se moramo posvetiti predvsem sebi, videti moramo, kako lahko odigramo najboljše možno in ali bo to potem dovolj, da bomo po dolgem času pokalno lovoriko spet prinesli v Kamnik," pred finalom razmišlja Bruno Najdič, trener Calcita, ki bo lovil peto pokalno lovoriko, nazadnje je bil najboljši leta 2022.

"Vsi se zavedamo, da je v finalu le ena tekma in da bo odločala dnevna forma, predvsem pa to, katera ekipa bo boljša na servisu in sprejemu." Foto: Aleš Fevžer

Mariborčanke, ki se bodo borile za svoj 21. naslov, tekmicam priznavajo vlogo favoritinj, a se zavedajo, da niso brez možnosti. "Našo formo bi po tritedenskem premoru težko ocenil. Med ligaškim premorom smo se veliko posvečali telesni pripravi, kar nam bo zagotovo koristilo v nadaljevanju sezone, na zadnjih treningih pa se ukvarjamo predvsem s tekmovalnim delom in pilimo še zadnje podrobnosti, da bomo lahko v nedeljo igrali na najvišji ravni. Vsi se zavedamo, da je v finalu le ena tekma in da bo odločala dnevna forma, predvsem pa to, katera ekipa bo boljša na servisu in sprejemu," pravi trener Mariborčank Žiga Kos.

V moški konkurenci je presenečenje manj verjetno. ACH Volley, 14-kratni pokalni zmagovalec, ki je lani izpadel v četrtfinalu, bo imel zato še dodaten motiv, letos pa je na domačih igriščih tako suveren, da bi bilo presenečenje, če bi izgubil niz. Tega je v pokalnem tekmovanju v sezoni že izgubil, vzela sta mu ga Calcit in Krka, toda zato bodo ljubljanski igralci še bolj previdni in zbrani.

"Tekmo v Velenju bomo zato jemali z vso odgovornostjo, zbrano in resno. Pričakujem težko tekmo, a upam in mislim, da bi moral biti končni rezultat dober za nas," je optimističen, a hkrati previden trener Matjaž Hafner.

"Imamo mlado ekipo, ki jo bomo morali v nedeljo 'spustiti z verige'." Foto: Jure Banfi

"Imamo mlado ekipo, ki jo bomo morali v nedeljo 'spustiti z verige', da se bo lahko pokazala in dokazala. V Velenju ne moremo ničesar izgubiti, na drugi strani mreže si ACH Volley poraza ne sme privoščiti. Mi smo delali ogromno, da smo se v zadnjih tednih precej dvignili formo in da so težave s poškodbami, ki so nas pestile na začetku sezone, preteklost. V nedeljo bomo igrali po najboljših močeh in vsi verjamemo, da nam lahko uspe presenetiti. Vnaprej se vsekakor ne bomo predajali, smo optimistični in prepričan sem, da bomo prikazali svojo najboljšo igro. Če ne bi bilo tako, bi v nedeljo tekmo raje gledali s kavča," se ne predaja strateg Mariborčanov Sebastijan Škorc.

Dozdajšnji zmagovalci: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley

2008/09 ACH Volley

2009/10 ACH Volley

2010/11 ACH Volley

2011/12 ACH Volley

2012/13 ACH Volley

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley

2018/19 ACH Volley

2019/20 ACH Volley

2020/21 Calcit Volley

2021/22 ACH Volley

2022/23 ACH Volley

2023/24 Calcit Volley