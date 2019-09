Nimajo česa izgubiti, lahko pa zatresejo Evropo

Slovenke so na tem prvenstvu premagale Portugalke in Ukrajinke.

Slovenke so na tem prvenstvu premagale Portugalke in Ukrajinke. Foto: CEV

Četa selektorja Alessandra Chiappnija je že z uvrstitvijo v izločilne boje prišla do zgodovinskega uspeha, danes pa jo v osmini finala čaka še obračun z Nemkami, ki so velike favoritinje. V skupini D, kjer so bile tudi Rusinje, so zasedle prvo mesto. To le govori o tem, kako kakovosten tekmec je Nemčija.

💙💚 Dobro vzdušje na zadnjem treningu Slovenk 🇸🇮 pred današnjo tekmo osmine finala evropskega prvenstva proti Nemčiji 🇩🇪! 💚💙#EuroVolleyW #WeAreEuroVolley #sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪 pic.twitter.com/4wool1Zwjg — Slovenia Volleyball (@SloVolley) September 1, 2019

"Zelo smo veseli, da lahko nadaljujemo svojo avanturo na tem evropskem prvenstvu. Zavedamo se kakovosti naslednjega nasprotnika, vse ekipe, ki so se uvrstile v drugi del prvenstva, so kakovostne in tudi Nemčija je ena od njih. A vemo, da nimamo česa izgubiti, tekmo hočemo igrati z vso svojo energijo. Veselimo se je in vanjo bomo vstopili s pozitivnim pristopom," meni selektor Chiappini.

Evropsko prvenstvo, ženske, osmina finala:

Preberite še: