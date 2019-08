Za biti ali ne biti: Ukrajinke morajo pasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke se zavedajo, da so Ukrajinke vse prej kot lahek nasprotnik. Foto: CEV

Slovenija in Ukrajina sta ekipi podobne kakovosti, nobena se ni mogla resneje upirati Italiji, Belgiji in Poljski, je pa Ukrajina izkoristila svojo priložnost in gostiteljicam odščipnila niz, medtem ko Sloveniji tega ni uspelo ne proti Poljski ne proti Italiji, proti kateri je v prvem nizu zapravila dve zaključni žogi.

"Ukrajino smo si včeraj ogledale v tekmi s Poljsko. Videle smo, da so odlična ekipa, in čaka nas težko delo. A če ponovimo igro iz prvega niza proti Italiji, se nimamo česa bati. Dale bomo vse od sebe," je pred odločilno tekmo obljubila podajalka Sara Najdič, ki je iz prve postave vrgla kapetanko Evo Mori.

V primeru uvrstitve v izločilne boje bi se Slovenke v nadaljevanju srečale s prvouvrščeno ekipo v skupini B, kjer trenutno najbolje kaže Nemčiji.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

Skupina B (Lodž):

Skupina A (Ankara):

Skupina C (Budimpešta):

Skupina D (Bratislava):

