V živo: Slovenke so se hrabro zoperstavile Nemkam, ki jim je pripadel prvi niz

Četa selektorja Alessandra Chiappnija je že z uvrstitvijo v izločilne boje prišla do zgodovinskega uspeha, danes pa v osmini finala igra z Nemkami, ki so velike favoritinje. V skupini D, kjer so bile tudi Rusinje, so zasedle prvo mesto.

V boju za četrtfinale so Rusinje s 3:1 odpravile Belgijke, Nizozemke Grkinjami niso prepustile niza, Srbkinje pa so s 3:0 odpravile Romunke.

EP, osmina finala Nemčija : Slovenija 1:0* (25:21, -:-, -:-)



*tekma se je začela ob 18. uri

Evropsko prvenstvo, ženske, osmina finala:

Preberite še: