Slovenci v pričakovanju sosedskega dvoboja, tekmeci pa še ne razmišljajo o njem

Slovenski odbojkarji imajo po treh zmagah na evropskem prvenstvu tekme prost dan, namenjen je bil predvsem regeneraciji pred zadnjima dvema obračunoma skupinskega dela. V ponedeljek ob 19.30 se bodo pomerili s Hrvati, dan pozneje ob isti uri pa še z gostitelji Bolgari. Že zvečer se bosta zadnja skupinska tekmeca Slovencev, ki so si že zagotovili napredovanje, udarila med seboj. Popoldan pomembna tekma slovenske skupine med Španci in Finci, ki se borijo za drugo zmago in s tem trenutno mesto med četverico, ki bo igrala v osmini finala.

Slovenska izbrana vrsta si je že v soboto, ko je nanizala tretjo zaporedno zmago (Ukrajina, Finska, Španija), zagotovila napredovanje v osmino finala. Cilj je, da tja napreduje s prvega mesta, kar lahko uresniči že v ponedeljek. Dve tekmi pred koncem skupinskega dela Slovencem kaže odlično, izgubili so le en niz in so s tremi zmagami ter devetimi točkami zanesljivo prvi.

Hrvati pred srečanjem s Slovenci zvečer še proti Bolgarom

Do konca predtekmovanja jih čakata še tekmi s Hrvaško in Bolgarijo. Z južno sosedo se bodo pomerili v ponedeljek ob 19.30. Hrvati so po uvodnem porazu s Finci (0:3) premagali Ukrajino (3:2) in Španijo (3:0) in so na mestih, ki vodijo v izločilne boje. Še pred srečanjem s Slovenci jih zvečer čaka dvoboj z Bolgari.

Hrvaški odbojkarji se bodo pred tekmo s Slovenci zvečer zoperstavili še Baolgarom. Foto: CEV

Popoldan pomembno srečanje slovenske skupine med Španijo in Finsko v boju za drugo zmago in napredovanje.

Pomembna je slovenska igra

"Hrvaška premore dobre posameznike na mestu korektorja in sprejemalca, ki igrajo tudi v močnih ligah. Zagotovo jim bo potrebno posvetiti nekaj pozornosti. Še vedno pa se zavedamo, da je pomembna predvsem naša igra in kako bomo v njej suvereni. Tu moramo biti najbolj osredotočeni," je po nedeljskem treningu, namenjenem predvsem regeneraciji, v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal podajalec Uroš Planinšič.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.