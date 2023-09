Slovenci nadaljujejo zmagovito pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so za tretjo zmago evropskega prvenstva premagali Špance.

Foto: CEV

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva z lahkoto prišla do tretje zmage. Španijo je v Varni premagala gladko, pri tem pa se ni niti enkrat znašla v položaju, ko bi lahko razmišljala, da bi izgubila tekmo. V vseh elementih je bila boljša, posledica tega pa je bila maksimalna zmaga 3:0 (19, 15, 15).

Slovenija je bila za razred boljša tekmica, selektor Gheorghe Cretu si je lahko privoščil, da že sredi drugega niza v igro pošlje nekatere rezerviste, v drugem nizu vstopili blokerja Sašo Štalekar in Danijel Koncilja, korektor Nik Mujanović n organizator igre Uroš Planinšič, pa Urban Toman, Rok Bračko, a na igro in rezultat menjave niso vplivale.

Slovenski odbojkarji so bili od tekmecev, ki so v prvem krogu presenetili Bolgare, a že na drugi tekmi proti Hrvaški pokazali, da je bilo presenečenje predvsem posledica slabe bolgarske igre, za nekaj razredov boljši tekmec.

Foto: CEV

V prvem nizu so se še nekako upirali, po začetnem zaostanku še poskušali ujeti razpoložene Slovence, a že po bloku Klemna Čebulja, danes enega najbolj razpoloženih slovenskih igralcev in s 17 točkami tudi najučinkovitejšega, za 16:11 je bilo bolj ali manj jasno, da Španci v tem dvoboju nimajo veliko možnosti.

Drugi niz je to samo še potrdil. Do 5:5 so Španci še držali stik, a pozneje na slovenski pritisk niso imeli odgovora. Kakovostno razliko prvih ekip je hitro uvidel tudi Cretu, ki je nekaterim nosilcem igre privoščil počitek, rezervist Štalekar pa je pokazal velik motiv. Z njegovim blokom je Slovenija povedla s 13:7, Čebulj je vodstvo še povečal, Španci pa se niso mogli izogniti zanesljivemu porazu tudi v tem nizu.

V ponedeljek se bodo pomerili s Španci. Foto: CEV

Upanja tudi v nadaljevanju niso izgubili, kar je dokazovalo vodstvo 9:7 v tretjem nizu, a kakovostna razlika je bila vendarle prevelika, da bi lahko upali na podaljšanje dvoboja. Po servisih Tineta Urnauta je Slovenija spet prišla do zanesljivega vodstva, po asu Čebulja je bilo maloštevilnim gledalcem, tudi skupini 50 slovenskih navijačev, jasno, kdo bo zmagovalec.

Po dnevu odmora se bodo izbranci Gheorgheja Cretuja v ponedeljek merili s Hrvaško.