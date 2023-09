Slovenci pred dnevom premora ekspresno opravili s Španci

Slovenski odbojkarji so za tretjo zmago s 3:0 odpravili Špance. Ob zmagi so zaigrali praktično vsi člani, ki jih je Gheorghe Cretu odpeljal na prvenstvo.

Slovenski odbojkarji so za tretjo zmago s 3:0 odpravili Špance. Ob zmagi so zaigrali praktično vsi člani, ki jih je Gheorghe Cretu odpeljal na prvenstvo. Foto: CEV

Evropsko prvenstvo, Varna Sobota, 2. september

Slovenija : Španija 3:0 (19, 15, 15)

Čebulj 17, Urnaut 14, Možič 8, Pajenk 7, Štalekar 4, Koncilja 2, Kozamernik 1, Mujanović 1, Bračko 1, Kovačič, Planinšič, Toman, Štern, Ropret, ; Ramon Ferragut 8, Rodriguez Perez 6

Slovenski odbojkarji evropsko prvenstvo v Bolgariji nadaljujejo po načrtih. Najprej so s 3:1 premagali Ukrajino, v petek s 3:0 Finsko, v soboto pa s 3:0 še Špance. Če so Španci na uvodu z zmago nad Bolgari priredili presenečenje, pa tokrat niso imeli možnosti, da bi ogrozili tretjo slovensko zmago.

Cretu je v igro poslal turi rezerviste. Foto: CEV Slovenci so prevladovali skozi celotno srečanje, tako da je selektor Gheorghe Cretu v drugem delu tekme priložnost za igranje ponudil tistim, ki sicer niso v prvem planu. V igro so vstopili praktično vsi člani, ki jih je odpeljal na prvenstvo, prvo točko na tem je na primer vknjižil Rok Bračko. Slovenci so uvodni niz dobili s 25:19, drugega s 25:15, tretjega, v katerem so Španci povedli z 11:9, pa prav tako s 25:15.

Branilci srebra po treh tekmah ostajajo stoodstotni, na računu imajo tri zmage in devet točk, izgubili so le en niz.

Veselje v družbi slovenskih navijačev. Foto: CEV

Po prosti nedelji v ponedeljek proti

Po današnji tekmi bodo imeli Slovenci v nedeljo tekmovanja prost dan, v ponedeljek se bodo pomerili s Hrvati, za konec predtekmovanja pa v torek še z Bolgari. Ti bodo danes drugo zmago lovili proti Ukrajini.

Bolgari bodo drugo zmago iskali proti Ukrajincem. Foto: Guliverimage

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

V skupini D, ki se v izločilnih bojih križa s slovensko, bodo glavni favoriti za prvo mesto Francozi igrali z Izraelom, ki je po dveh tekmah prav tako pri dveh zmagah.