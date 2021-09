Slovenci v poljski pekel po nov finale

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo ob 17.30 v razprodani dvorani Spodek v Katovicah z gostiteljico Poljsko udarila v polfinalu evropskega prvenstva. Slovenci, ki branijo srebro, so vlogo favorita prepustili svetovnim prvakom. Ti računajo na izdatno pomoč več tisoč domačih navijačev. V drugem polfinalnem paru se bosta ob 20.30 pomerili branilka naslova Srbija in Italija.

Še tretjič na zadnjih štirih evropskih prvenstvih bo slovenska odbojkarska reprezentanca zaigrala v polfinalu prvenstva stare celine, drugič zapored pod vodstvom italijanskega stratega Alberta Giulianija. Šestinpetdesetletnik, ki službuje pri poljskem klubu Asseco Resovia, dobro pozna današnje nasprotnike, prav tako jih dobro poznajo tudi njegovi varovanci. Slovenija in Poljska sta se na zadnjih treh evropskih prvenstvih srečali v dvobojih za napredovanje, vselej so zmagali naši odbojkarji. A preteklost je preteklost, poudarjajo v našem taboru. Moštvi sta se zadnjič pomerili maja in junija v Ligi narodov, ko so v predtekmovanju s 3:1 slavili Slovenci, v polfinalu pa s 3:0 Poljaki.

Ti na domačem evropskem prvenstvu igrajo odlično, nanizali so sedem zmag, v četrtfinalu so brez izgubljenega niza odpravili Ruse. Selektor Vital Heynen je po tej zmagi dejal, da bi težko igrali bolje in da jih ob podobni predstavi ne more premagati nihče. Slovenci, ki so v četrtfinalu s 3:0 izločili Čehe, so vlogo favorita prepustili svetovnim prvakom. Ti računajo, da bo razprodana dvorana Spodek, ki sprejme dobrih 11 tisoč gledalcev, njihov sedmi igralec. Slovenski selektor pravi, da je za Poljake finale skorajda nuja, za branilce srebra Slovence pa bi bil uresničitev sanj.

Poljska je bila do zdaj evropska prvakinja le enkrat (2009), Slovenci so se v finalu dvakrat borili za zlato, a tako leta 2015 kot 2019 osvojili srebro.

Za drugo finalno vstopnico Srbi in Italijani

Dvoboj se bo začel ob 17.30, tri ure zatem pa si bosta iz oči v oči zrli za zdaj še aktualna evropska prvakinja Srbija in Italija. Prva je v četrtfinalu s 3:0 izločila Nizozemsko, pomlajeni Azzurri pa z istim rezultatom Nemce.