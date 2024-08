Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin začenjata proti Čehinjama: Cilj je deseterica

Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta v Arnhemu opravili še zadnji trening pred začetkom evropskega prvenstva. Slovenki, ki na EuroBeachVolleyju sodelujeta tretjič zapored, bosta tekmovanje odprli z obračunom proti Čehinjama Dunarovi in Mokri.

Najboljši evropski odbojkarji in odbojkarice na mivki se na Nizozemskem podajajo v boj za evropsko krono. Čeprav se je olimpijski turnir zaključil šele v nedeljo, bomo na igriščih v Haagu, Apeldoornu in Arnhemu spremljali vrsto ekip, ki so nastopile že v Parizu.

Med njimi bosta tudi tekmici slovenske zasedbe, naši edini predstavnici Tjašo Kotnik in Tajdo Lovšin v skupinskem delu evropskega prvenstva čakata obračuna s Svenjo Mueller in Cinjo Tillmann ter Lauro Ludwig in Louiso Lippmann, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Muellerjeva in Tillmannova sta bili med kandidatkami za olimpijsko odličje, a sta turnir pod Eifflovim stolpom zaključili na 9. mestu. Ludwigova in Lippmannova v Parizu sicer nista navdušili, bosta pa na Nizozemskem branili bron z lanskega evropskega prvenstva, na katerem sta sicer slavili Švicarki Hueberli in Brunner, medtem ko sta bila v moški konkurenci najboljša Šveda Ahman in Hellvig, sicer tudi zmagovalca letošnjih olimpijskih iger.

"Čehinji zelo dobro poznava in veljata za kar težki in zelo neugodni nasprotnici"

Kotnikova in Lovšinova bosta prvenstvo stare celine odprli z obračunom z Miroslavo Dunarovo in Danilo Mokro, ki sta bili na lanskem evropskem prvenstvu deveti. Slovenki, ki ju tekma s Čehinjama čaka ob 18. uri, sta zadnji del treningov opravili na Nizozemskem.

"Zadnje dni priprav sva zelo dobro izkoristili, nekaj treningov sva imeli tudi v zelo vetrovnih pogojih, ki jih v Sloveniji težko najdeš. Glede na to, da igramo na Nizozemskem, kjer nikoli ne veš, kakšno bo vreme in koliko bo vetra, nama je to prišlo še posebej prav. Kar se tiče tekmic, Čehinji zelo dobro poznava in veljata za kar težki in zelo neugodni nasprotnici, a menim, da ju vsekakor lahko premagava. Predvsem z dobro in agresivno igro in če se bova res osredotočili na taktiko. Na turnirju je z nama nizozemski trener, ki nama je pomagal s taktično pripravo. Tekme se že veseliva in greva na zmago," je pred začetkom za OZS dejala Lovšinova in dodala: "To je najino tretje evropsko prvenstvo in glede na to, da sva se na dosedanjih dveh uspeli prebiti iz skupinskega dela tekmovanja v izločilne boje, je zdaj najin cilj zagotovo ta, da se uvrstiva med deset najboljših ekip na prvenstvu."

Kotnikovo in Lovšinovo smo na EuroBeachVolleyju prvič spremljali leta 2022 v Münchnu, kjer sta osvojili 17. mesto, z enakim rezultatom pa sta zaključili tudi lansko evropsko prvenstvo na Dunaju.