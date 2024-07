Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin osvojili srednjeevropsko prvenstvo

Slovenki Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik sta zmagovalki srednjeevropskega prvenstva v odbojki na mivki v Kranju. V rekordni konkurenci 61 prijavljenih ekip iz sedmih držav sta se Lovšinova in Kotnikova veselili zmage, druge štiri slovenske ekipe niso dosegle četrtfinala.

Odbojkarski turnir, ki tradicionalno razveseljuje poletno množico v središču mesta Kranj, je že drugo leto zapored štel kot srednjeevropsko prvenstvo in je bil najmočnejši turnir v Sloveniji. Na njem se je za naslov pomerilo rekordno število (61) ekip iz Slovaške, Češke, Madžarske, Avstrije, Cipra, Izraela in Slovenije.

To je po mnogih odpovedih zaradi bolezni in poškodb zastopalo pet ekip. Štiri so se od tekmovanja poslovile že pred četrtfinalom, medtem ko sta Lovšinova in Kotnikova na veliko veselje domačega občinstva upravičili vlogo prvih nosilk in osvojili zlato medaljo. Moški turnir je bil v znamenju češke prevlade. Foto: OK Triglav Kranj

V finalu ju je pred polnimi tribunami pričakala branilka naslova, Avstrijka Kathi Holzer, z novo partnerico Magdaleno Rabitsch. V prvem nizu sta bili tekmici uspešnejši, nato pa sta se najboljši Slovenki zbrali in naslednja niza osvojili s prepričljivih 21:12 in 15:5.

"V drugem in tretjem nizu mi je preprosto steklo na servisu, Tjaši pa v bloku. Zelo sva veseli te zmage, sploh pa, ker sva se podobno kot v polfinalu uspešno rešili iz zaostanka. Srednjeevropsko prvenstvo v Kranju nama bo služilo kot priprava in odlična popotnica za avgustovsko evropsko prvenstvo na Nizozemskem. Tekmovati v Kranju mi je od nekdaj zelo pri srcu in zelo sva veseli naslova srednjeevropskih prvakinj," je dejala Lovšinova.

Foto: OK Triglav Kranj

Na moškem delu turnirja so v odsotnosti nekaterih najboljših Slovencev dominirali Čehi. Matyas Jezek in Adam Waber sta prvi niz finala z rojakoma Janom Mrkousom in Frantiskom Piherijem izgubila, nato pa se z izjemno požrtvovalno obrambno igro vrnila in slavila za 2:1 v nizih. "Izjemno sva vesela zmage in tudi uspeha vseh čeških ekip, ki so prikazale res izjemno odbojko na srednjeevropskem prvenstvu v Kranju. Finalna tekma je bila posebna izkušnja in atmosfera je bila neverjetna, ne glede na to, da smo bili vsi tekmovalci tujci," se je uspeha veselil Jezek.

Organizatorji turnirja so bili z obiskom in prikazano odbojko izjemno zadovoljni, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.