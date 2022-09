Slovenski upi EP končali na šestem mestu, nov uspeh Italijanov

evropsko odbojkarsko prvenstvo do 20 let

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo do 20 let končali na šestem mestu.

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo do 20 let končali na šestem mestu. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca do 20 let je evropsko prvenstvo končala na 6. mestu. Nov velik uspeh so vknjižili Italijani, ki se veselijo evropskega naslova. Podobno kot pri članih na svetovnem prvenstvu so se v finalu udarili s Poljaki in jih premagali po petih nizih.

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo do 20 let pod vodstvom selektorja Jerneja Rojca pri zahodnih sosedih začeli s porazom proti poznejšim prvakom Italijanom (0:3), nadaljevali z zmagama nad Slovaško in Srbijo (obe s 3:0), porazom po petih nizih s Poljsko (2:3), skupinski del pa končali z zmago s 3:2 nad Francozi.

V skupini so zasedli tretje mesto, kar je pomenilo boj za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Najprej so s 3:1 premagali Finsko, na zadnjem obračunu za 5. mesto pa po zaostanku z 0:2 proti galskim petelinom izsilili peti niz, na koncu pa izgubili in končali kot šesti.

EP, tekma za 5. mesto Nedelja, 25. september

Francija : Slovenija 3:2 (20, 16, -23, -21, 12) Slovenija: Ranc, Prevorčnik 1, Kožar, Fink 8, Vinkovič 2, Oman, Bračko 16, Mujanovič 27, Kržič 9, Okroglič, Marovt 6, Snedec, Jančič, Najdič 2. Selektor: Jernej Rojc. Francija: Martino-Gauchi, Henno 27, Chaboissant 3, Canovas 15, Magnin 8, Michel, Lefaivre, Schlienger 3, Bouchez, Varier, Seddik 6, Leon 3, Nomai, Feral 6. Selektor: Jocelyn Trillon.

Nov uspeh italijanske odbojke. Foto: CEV

Italijani žanjejo uspeh za uspehom

Potem ko so se pred tednoma naslova svetovnih prvakov Italijani veselili v članski konkurenci, so zdaj njihovi mladi upi postali evropski prvaki do 20 let. V finalu so po petih nizih strli odpor Poljakov, ki so zaostajali z 0:2, a se vrnili v igro. Italijanski mladi odbojkarji so lani postali tudi svetovni prvaki do 21 let.

Bron je pripadel Bolgarom, s 3:1 so premagali Belgijo.