Slovenski navijači in odbojkarji odštevajo minute do velikega finala, bron Poljakom #video

Slovenski odbojkarji se bodo v večernem finalu evropskega prvenstva (20.30) z Italijo pomerili za naslov prvaka stare celine. Slovenci so v zadnjih šestih letih dvakrat že igrali v finalu in obakrat izgubili, zdaj so odločeni, da dvema srebrnima odličjema dodajo še zlato. V tekmi za tretje mesto so Poljaki s 3:0 (22, 16, 22) premagali Srbijo.

Slovenski odbojkarji bodo ob 20.30 igrali finale evropskega prvenstva proti Italiji. Foto: CEV

V poljskih Katovicah je vse pripravljeno za sklepno dejanje evropskega prvenstva v odbojki. Slovenska reprezentanca si je po sobotnem trilerju proti Poljakom in zmagi s 3:1 priigrala še tretji finale v zadnjih štirih prvenstvih. Leta 2015 so Slovenci v finalu izgubili s Francozi, leta 2019 pa s Srbi. Tokrat so odločeni, da osvojijo, kar jim še manjka – prvo evropsko zlato.

Zanj bo treba premagati Italijane, ki so v sobotnem polfinalu s 3:1 ugnali branilce naslova Srbe. Zahodni sosedje so se evropskega naslova veselili šestkrat, a zadnji ima že precej dolgo brado in sega v leto 2005.

Slovenski navijači pred finalom v Katovicah:

Če je jedro slovenske reprezentance že dolga leta isto, pa to ne velja za Italijo, ki je po avgustovskih olimpijskih igrah prevetrila in pomladila zasedbo, zamenjala pa tudi selektorja. Uspešno jo vodi Ferdinando De Giorgi. To bo obračun dveh italijanskih strategov, saj bo rojaku nasproti stal Alberto Giuliani, ki je Slovence že drugič zapored popeljal do finala.

Azzurri so na tem prvenstvu še neporaženi, slavili so na vseh osmih tekmah, v predtekmovanju so v skupini premagali tudi Slovence (3:0).

Obračun se bo v dvorani Spodek začel ob 20.30.

Poklapani domačini do brona Poljaki so v tekmi za 3. mesto zanesljivo odpravili branilce naslova Srbe. Foto: CEV

Tri ure pred finalom sta na igrišče stopili poklapana gostiteljica Poljska in zadnja prvakinja Srbija. Uvodni niz tekme za bron je bil precej izenačen, domačini so bili sicer vseskozi v rahlem vodstvu in povedli z 1:0 (25:22). Če so Srbi v uvodnem nizu ohranjali stik s Poljaki, jim to v drugem ni uspelo. Poljaki so narekovali ritem, povedli tudi za 10 točk, na koncu pa drugi niz dobili s 25:16.

V tretjem je bilo spet bolj tesno, a so gostitelji poskrbeli, da se obračun ni zavlekel, dobili so ga s 25:22 in osvojili bronasto odličje. S 14 točkami je bil najučinkovitejši Wilfredo Leon. Pri Srbih jih je Marko Ivović dosegel deset.

Fotogalerija tekme za 3. mesto (foto: CEV):

