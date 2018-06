Direktor GEN-I Volley: Ne bomo muha enodnevnica

Da bodo poskušali premešati štrene najboljšima dvema ženskima ekipama zadnjih let Novi KBM in Calcitu, je potrdil tudi generalni direktor GEN-I Volleyja Uroš Stanič. "Pet let smo urejali zadeve in postopoma zoreli, zdaj smo prepričani, da je pravi čas, da naredimo korak naprej," pravi.

Kako to, da ste se ravno zdaj odločili narediti korak naprej?

Vodenje odbojkarskega kluba Gorica smo prevzeli leta 2013, na pobudo prejšnje uprave kluba, saj je takratna uprava zašla v finančne in kadrovske težave. Sezono 2013/14 smo reševali s pomočjo družbe GEN-I in s pomočjo moškega odbojkarskega kluba GO Volley. Položaj je bil težak, potrebovali smo pet sezon, da smo zadeve tako finančno kot tudi kadrovsko uredili. Nova Gorica (prej pod imenom OK HIT GORICA) je vrsto let krojila vrh slovenske ženske odbojke, a je z nastopom recesije tudi klubski proračun doživel hud udarec.

Vse od trenutka, ko smo nastopili v upravi kluba, smo si želeli in prizadevali, da bi klub ponovno dvignili na raven, ki jo je dosegal pred recesijo. Tega si je in si želi tudi naš generalni pokrovitelj, družba GEN-I, ki nam od leta 2013 stoji ob strani in spremlja razvoj kluba. Pet let smo urejali zadeve in postopoma zoreli, zdaj smo prepričani, da je pravi čas, da naredimo korak naprej.

Uroš Stanič (levo) je v vlogi podpredsednika in direktorja kluba že vse od leta 2013. Foto: Odbojkarski klub Nova Gorica

Kakšna je vizija kluba, na čem boste gradili?

Vizija kluba je ustvariti razmere, v katerih bo klub lahko računal na domače igralke, ki bodo prihajale iz domače odbojkarske šole. Naš prvotni cilj je postaviti uspešno odbojkarsko gibanje na severnem Primorskem, v katerem bomo veliko pozornosti namenili mladim odbojkaricam. S pomočjo vrhunske prve ekipe jim bomo pokazali pot in cilj, ki ga bodo ob primernem delu in predanosti lahko dosegle v domačem okolju.

Zelo uspešno smo v sezoni 2016/17 začeli projekt MALI GENIJ, ki zajema 13 osnovnih šol na Goriškem, in danes z nami vadi 230 deklet od 1. do 6. razreda. Povezali smo se tudi z nekaterimi lokalnimi klubi in sodelujemo pri izmenjavi znanja ter igralk. Prepričani smo, da je to prava pot za uresničitev naših ciljev in ambicij.

"Naš projekt je koristen za celotno slovensko žensko odbojko, tudi za Maribor in Kamnik, pa čeprav se mogoče na prvi pogled ne zdi tako," pravi Stanič, ki je tako kot trener Samec napovedal boj za vrh. Foto: Nova KBM Branik

Ko nekdo postane nevaren, poskrbi za slabo voljo pri konkurenci. Kako vi gledate na to?

Ocenjujem, da smo ekipo za sezono 2018/19 sestavili tako, da bo konkurenčna Kamniku in Mariboru. Mislim, da je naš projekt koristen za celotno slovensko žensko odbojko, tudi za Maribor in Kamnik, pa čeprav se mogoče na prvi pogled ne zdi tako.

Pogosto se izjavlja, da je v Sloveniji problem za ti dve ekipi, ker nimata prave konkurence, zdaj pa bo morda vsaj še ena dodatna ekipa, ki bo konkurenčna.

Lotili ste se res velikega projekta. Kako preprečiti, da se vse skupaj zaradi takšnih in drugačnih razlogov prehitro ne izjalovi?

Ekipa GEN-I Volleyja ne bo muha enodnevnica. Z generalnim pokroviteljem imamo sklenjeno večletno pogodbo, tako da nas obstoj kluba v 1. DOL ne skrbi. Kakšne ambicije in cilje natančno bomo imeli za prihodnja leta, pa se bomo odločali pred vsako posamezno sezono. Zdaj imamo v mislih le sezono 2018/19, v kateri želimo narediti kakovosten preskok in se potegovati za prvaka 1. DOL.

Kdo bo naslednjo sezono slovenski odbojkarski prvak v ženski konkurenci? Nova KBM Branik 34,83% +

Calcit Volley 7,59% +

GEN-I Volley 44,83% +

Formula Formis 12,76% +

Kdo ostaja in kdo odhaja? Pri klubu GEN-I Volley so do zdaj predstavili trenerja Vasjo Samca in njegovo ekipo ter podajalko Klaro Perić. Pri Novogoričankah so zdaj sporočili še, da v klubu ostajajo Nuša Ferlinc, Teja Kolbl, Zala Zbičajnik in Mirta Velikonja Grbac, ekipo pa zapuščajo Špela in Polona Marušič, Nadža Simčić, Sara Đukić, Katarina Spačal, Nika Bavdaž, Urša Uršič in Leja Gubaš. Zadnji dve odhajata na posojo k ekipi Neptun. Vsaj četverica iz lanske ekipe (Nuša Ferlinc, Teja Kolbl, Zala Zbičajnik in Mirta Velikonja Grbac) ostaja v klubu tudi v prihodnji sezoni. Foto: Odbojkarski klub Nova Gorica Anita Petho se še vrača po poškodbi, z vodstvom kluba je dogovorjena, da jo počakajo do avgusta, nato pa bo jasno, ali ostaja v klubu ali ne.

Preberite še: