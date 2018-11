Ni počitka: GEN-I Volley in Nova KBM Branik na delu že danes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bankirke bodo danes gostovale v Šempetru. Kako močen je so lahko videle že v pokalu, kjer jih je ta skoraj preprečil udeležbo na zaključnem turnirju. Foto: Tine Strosar

Odbojkarice GEN-I Volleyja se bodo danes v 8. krogu 1. DOL udarile z ekipo Ankaran-Hrvatini in to le dan po obračunu 1/16 finala pokala Challenge proti finskim predstavnicam. En dan več počitka so imele odbojkarice Nove KBM Branika, ki jih čaka težko gostovanje v Šempetru, ki jim je kravžljal živce že v pokalu. Vodilni Kamnik zaradi povratne tekme četrtfinala slovenskega pokala ne igra. Njihova tekma s Formisom je planirala za sredo, 12. decembra.