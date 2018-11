Goriške strele so se poigrale tudi s Finkami

Tako kot v sredo Calcit Volley so tudi odbojkarice novogoriškega GEN-I Volleyja zanesljivo opravile prvo nalogo 1/16 finala pokala challenge. V Novi Gorici s s 3:0 (18, 22, 13) premagale finsko Kangasalo in so glede na videno z eno nogo že v osmini finala.

Novogoriške odbojkarice so svoj zmagoviti niz podaljšale še za eno tekmo. V državnem prvenstvu in tudi v kvalifikacijah pokala challenge so še ne poražene, glede na videno v Novi Gorici pa bi morale ostati neporažene tudi na povratni tekmi na Finskem. Četa Vasje Samca Lipicerja je bila namreč od Fink boljša vsaj za razred, tako da se je do zmage praktično sprehodila.

Gostje so na tekmi vodile le nekajkrat, pa še to povsem na začetku prvega in tudi tretjega niza. Ko pa je bilo potrebno, pa je začel delovati novogoriški stroj, ki ga je tokrat uspešno vodila najizkušenejša Tina Lipicer Samec, z 18 točkami najučinkovitejša igralka tekme.

Kamničanke odpihnile Slovakinje

Kamničanke so se maščevale Slovakinjam. Foto: Klemen Brumec Trenutno vodilna ekipa 1. DOL za ženske je v sredo odigrala svojo prvo tekmo v prvem krogu pokala Challenge. Odbojkarice Calcit Volleyja so se po štirih tednih spet odpravile v Bratislavo in se maščevale domači Slaviji, ki jih je pred mesecem premagala s 3:1. Kamničanke so slavile s 3:0, kar je dober obet pred povratno tekmo.

Kamničanke so od samega začetka tekme narekovale ritem, v prvem nizu gladko vodile od začetka do konca. Nekaj težav so imele na začetku drugega niza, a po zaostanku hitro postavile stvari na svoje mesto in gladko dobile tudi ta del. Vodstvo s 5:0 na začetku je napovedovalo, da bo tako še v tretjem. Slovakinje so nato sicer zaustavile nalet Slovenk, vzpostavile ravnotežje, a na manj kot štiri točke se niso približale. Ob koncu je Kamničankam uspela še ena serija točk, kar je pomenilo gladko in prepričljivo zmago.

Pri Kamničankah, ki so bile boljše prav v vseh elementih, sta bili najučinkovitejši Olivera Kostić s 15 in Lucy Charuk s 13 točkami, Katja Mihalinec jih je dodala deset, od tega štiri z bloki. Kamničanke so z bloki dosegle 11 točk, domače le tri, z asi pa deset, štiri je prispevala Tina Kaker.

Pokal Challenge, ženske, 1/16 finala (prve tekme):

