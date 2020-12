Kamničanke so se vrnile na vrh

Kamničanke so pokazale, da jih bo težko premagati in jim preprečiti ubranitev naslova.

Kamničanke so pokazale, da jih bo težko premagati in jim preprečiti ubranitev naslova. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcita Volleyja so v zaostali tekmi 5. kroga v Novi Gorici premagale GEN-I Volley s 3:0 (18, 21, 23) in se spet prebile na vrh prvenstvene razpredelnice. Pred Sip Šempetrom imajo ob dveh tekmah manj dve točki prednosti.

Novogoričankam se je poznalo, da več kot en mesec niso igrale prvenstvene tekme. V prvem nizu so se sicer držale do izida 6:6, nato pa so se začele težave s sprejemom, ko je bila za servisno črto Eva Zatković. Kamničanke so dosegle sedem zaporednih točk, dve z blokom, in ušle. Domače so se še približale na 12:16, toda Andjelka Radišković je nato poskrbela za nov niz točk, po katerem za GEN-I Volley povratka ni bilo več.

V naslednjih dveh nizih pa so Primorke tekmicam nudile precej močnejši odpor. V drugem nizu sta bili ekipi izenačeni vse do izida 20:20, Radiškovićeva pa je s servisom spet naredila razliko, ki je gostjam zagotovila vodstvo z 2:0.

V tretjem nizu so Goričanke vodile s 13:3 in 15:5, nato pa zablokirale pri sprejemu, gostje so izenačile na 20:20, po dveh napakah domačih pa dobile tudi tretji niz.

Zaostala tekma 5. kroga: Četrtek, 17. december:

GEN-I Volley : Calcit Volley 0:3 (-18, -21, -23)