Po evropskem porazu se tolažijo s prvim mestom v domačem prvenstvu

Odbojkarice SIP Šempetra so v torek izgubile tekmo osmine finala pokala CEV, danes pa so se malo potolažile z zanesljivo zmago nad Ankarančankami v 14. krogu slovenske lige. Z novimi tremi točkami so skočile tudi na vrh 1. DOL. Naslednji dve tekmi 14. kroga bosta odigrani šele 13. januarja.

Odbojkarice Sip Šempetra nadaljujejo zmagovito serijo v državnem prvenstvu. Po zmagi nad Ankaranom so vsaj začasno prevzele vodstvo na prvenstveni razpredelnici. Od Calcita Volleyja, ki so ga pred časom premagale v Kamniku, imajo točko prednosti in tri odigrane tekme več.

Proti Ankarančankam, ki so na lestvici skupaj z Luko Koprom na dnu, tekme niso dobro začele. Kot da bi mislile, da bo zmaga prišla sama od sebe, najbrž pa se jim je poznala tudi utrujenost po poti in tekmi evropskega pokala Cev proti Obrenovcu.

Po porazu v prvem nizu in opozorilu pa so vendarle zaigrale bolje. Servis in blok sta začela delovati, že na začetku so si priigrale visoko prednost, še posebno silovito so začele tretji niz, ko so povedle z 9:0.

S 13 točkami je bila v domači vrsti najučinkovitejša Lara Rituper, na drugi strani je pri Primorkah še točko več dosegla Sara Valenčič.

1. DOL, ženske, 14. krog: Sobota, 12. december:

SIP Šempeter : Ankaran 3:1 (-21, 18, 11, 18) Sreda, 13. januar:

18.00 GEN-I Volley - OD Krim

19.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Sobota, 16. januar:

18.00 Luka Koper - ATK Grosuplje