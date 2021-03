Nova drama in nova zmaga Kamničank, ki jih od naslova prvakinj loči zmaga

Kamničanke so po novi dramatični končnici v finalni seriji povedle z 2:0 v zmagah in si priigrale zaključno žogico za ubranitev naslova prvakinj.

Kamničanke so po novi dramatični končnici v finalni seriji povedle z 2:0 v zmagah in si priigrale zaključno žogico za ubranitev naslova prvakinj. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcita Volleyja so v drugi finalni tekmi odbojkarskega državnega prvenstva v gosteh premagale Novo KBM Branik s 3:2 (17, 11, -15, -21, 15) in povedle z 2:0 v zmagah. Za ubranitev naslova potrebujejo še eno zmago, tretja tekma bo predvidoma v četrtek v Kamniku.

Na drugi finalni tekmi sta danes ekipi ponovili izenačeno predstavo s prve tekme, tudi tokrat sta odigrali pet nizov in še enkrat so zmagale Kamničanke, tokrat s 17:15 v zadnjem nizu, potem ko so na prejšnji tekmi slavile s 16:14.

Gostje so danes sicer odlično začele in v prvih dveh nizih nadigrale domačo ekipo. V prvem so hitro pobegnil za pet točk (8:3), vodstvo pa zadržale do 13:7. Mariborčanke so se sicer nekoliko približale na 13:16, toda Eva Pogačar s servisom in Katja Mihevc sta svoji ekipi zagotovili novo trdno vodstvo (19:13), ki so ga Kamničanke do konca niza povečale na osem točk.

Še bolj enosmerno je bilo v drugem nizu, ko so domače vodile z 2:0, potem pa so pobudo prevzele gostje. Po 11:6 so odbojkarice Calcita pobegnile še na 13:6, po 17:7 pa so gostje rutinsko pripeljale niz do konca.

Po velikem zaostanku so se domačinke vrnile

A domače se niso predale. Lorena Lorber Fijok in Anamarija Galić sta poskrbeli za vodstvo, odmor je moral takrat vzeti kamniški trener, a ni pomagalo. Danijela Džaković s točkami in Velikonja Grbac z blokom sta Mariborčankam zagotovili prednost, razpoložena Džakovićeva (deset točk v tem nizu) pa je bila nerešljiva uganka za gostje in je poskrbela za znižanje skupnega izida.

Prvo zaključno žogo gostij so Mariborčanke ubranile, a so nato s tremi zaporednimi točkami Zatkovićeve po tretji zaključni žogi do prigarane zmage le prišle gostje. Foto: Klemen Brumec

V četrtem nizu je bil izid še izenačen na enajsti točki, pozneje pa so pobudo sprte prevzele domače. V končnico niza so prišle s prednostjo 22:18, nato prepustile tekmicam dve zaključni žogi, Lorber Fijokova pa je izkoristila tretjo za izenačenje v nizih na 2:2.

Peti niz in zmaga spet pripadla branilkam naslova

Tako je še drugič v finalnih tekmah odločal peti niz. Kamničanke so povedle s 3:1, kar pa so domače nato spremenile v vodstvo s 5:3. Po menjavi strani so vodstvo Mariborčanke še ubranile, a po bloku Katje Mihevc so bile spet v boljšem položaju Kamničanke. Prvo zaključno žogo gostij so Mariborčanke ubranile, a so nato s tremi zaporednimi točkami Zatkovićeve po tretji zaključni žogi do prigarane zmage le prišle gostje.

Bodo v četrtek lahko igrale?

Po prvotno predvidenem razporedu finalnih tekem Odbojkarske zveze Slovenije bi morala biti tretja tekma na sporedu v četrtek, 1. aprila ob 18. uri, a zaradi zadnjih zaostritev pri ukrepih v ekipah še ne vedo, ali bodo takrat tudi zares lahko igrali.

1. DOL, ženske, finale, 2. tekma: Druga tekma: Ponedeljek, 29. marec:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 2:3 (-17, -11, 15, 21, -15) /0:2/

Velikonja Grbac 21, Džaković 19; Zatković 23, Radišković 22 Prva tekma: Četrtek, 25. marec:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 3:2 (12, -28, -23, 20, 14) /1:0/

Kostić 19, Charuk 17, Zatković 16; Velikonja 17, Džaković 16, Lorber Fijok 13 / / - izid v zmagah; finale se igra na tri dobljene tekme.