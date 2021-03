Šempetranke blizu bronastega odličja

Poleg finala, ki so ga po napeti tekmi bolje začele Kamničanke , se je v ženski konkurenci 1. DOL začel tudi boj za tretje mesto. Na prvi tekmi v Novi Gorici so gostje iz Šempetra s 3:0 premagale GEN-I Volley in zdaj za osvojitev brona potrebujejo le še eno zmago.

Šempetranke so odlično vstopile v igro. Z odličnimi servisi so si nabrale nabrale pet točk naskoka (8:3) in prednost mirno zadržale do konca niza. Malce bolj napet je bil drugi niz. Izid je bil izenačen še na 18. točki, nato pa so ponovno strnile vrste gostje in povedle z 2:0. V tretjem nizu se je pričakovalo napad domačih igralk, a od tega ni bilo nič. Šempeter, ki je bil na prvi tekem veliko bolj razpoložen, je suvereno dokončal posel in z rezultatom 25:14 zanesljivo povedel v seriji za tretje mestno.

Pri Šempetru je bil s 17 točkami najbolj razpoložena Tali Lekše, odlična je bila tudi Nika Markovič s 15 točkami, pri poraženkah pa je bila najbolj učinkovita Neli Goršek (14).

Povratna tekma je na sporedu čez teden dni v Šempetru.